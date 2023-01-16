Gece Terörü Nedir? Yetişkinlerde ve Bebeklerde Gece (Uyku) Terörü Neden Olur ve Parasomnia Nasıl Geçer?

Gece terörü nedir konusu ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Aynı şekilde parasomnia nedir sorusu ile ilgili de çok sayıda makale bulabilirsiniz. Bebeklerde gece terörü nasıl geçer araştırması ile sorunun kaynağına inilebilir. Uyku terörü nedir konusunda dilden dile dolaşan bilgilerden ziyade bilimsel çalışmaların dikkate alınması daha uygundur. Gece terörü nasıl anlaşılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gece Terörü Nedir?

Gece terörü, uyku terörü ya da parasomnia olarak da adlandırılan bir durumdur. Söz konusu durum, kişinin uyku esnasında istenmeyen anormal davranışlar sergilemesine verilen isimdir. Gece terörü esnasında kişide terleme, çarpıntı, göz bebeğinin büyümesi, ciltte kızarma ve fiziksel aktivitelerde bozukluk gibi sorunlar görülür. Konu ile ilgili bugüne kadar çok sayıda bilimsel araştırma yapılmış ve makale şeklinde yayınlanmıştır.

Gece Terörü Nasıl Anlaşılır?

Uyku terörü genellikle uykunun ilk saatlerinde başlar. Yüksek ses ya da ağlama ile başlayan bu durum otonomik belirtiler şeklinde devam eder. Gece terörü bir nevi korku atağıdır. Uyku terörü yaşayan kişiler korkma ya da çığlık gibi belirtilerle uyanmanın yanı sıra çevresindekilere istemsizce zarar verebilir. Birey bu davranışları sergilerken bilinci yerinde değildir. Bu nedenle dışarıdan gelen uyarıları algılaması ve cevap vermesi de zordur. Kişinin uyandığında korku hali ile kendine geldiği görülür. Otonom sistemine bağlı şekilde gerçekleşen ciltte kızarıklık, terleme, çarpıntı, göz bebeğinin büyümesi gibi sorunların baş göstermesi de uyku terörünün etkisidir.

Bebeklerde Gece Terörü Nasıl Geçer?

Uyku terörü genellikle bebeklerde görülür. Bu durumun genel anlamda görüldüğü yaş grubu 3-12'dir. Cinsiyetler arasında yapılan araştırmalar incelendiğinde de erkek çocuklarda gece terörünün daha yaygın görüldüğü dikkat çeker. Bu durum genellikle ergenlik döneminde düzelir. Erişkinlerde uyku terörünün görülme ihtimali daha düşüktür. Yaşam boyu bu problemin görülme ihtimali %1 dahi değildir.

Uyku terörünün nedeni ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Fakat nedeninin ne olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Uzmanların ağırlıklı görüşü bu durumun genetik faktörlerden kaynaklı olabileceği düşüncesidir. Bunun yanında kişinin psikolojik durumu da uyku terörünü tetikleyen bir durumdur. Uyku terörü ile ilgili aşağıdaki değerlendirme sonuçları dikkate alınabilir.