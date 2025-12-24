Gece uykunuzu bölen o ses ne anlama geliyor? Tek kulakta çınlamaya dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Recep Haydar Koç, kulak çınlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Kulak çınlamasının, dışarıdan herhangi bir ses kaynağı olmadan kişinin kulağında ya da başının içinde ses duyması olduğunu söyleyen Op. Dr. Koç, "Bu ses uğultu, vızıltı, ıslık ya da zil sesi şeklinde hissedilebilir. Toplumda oldukça yaygındır ve erişkinlerin yaklaşık yüzde 10-15'inde hayatlarının bir döneminde görülür" diye konuştu.





"HER ÇINLAMA BİR HASTALIK BELİRTİSİ DEĞİLDİR"

Kısa süreli ve hafif çınlamaların çoğu zaman ciddi bir soruna işaret etmediğini ifade eden Op. Dr. Koç, "Ancak çınlama uzun sürüyorsa, şiddetliyse ya da başka şikâyetlerle birlikte görülüyorsa altta yatan bir sağlık probleminin habercisi olabilir" dedi.



"TEK KULAK ÇINLAMASINA DİKKAT"

Kulak çınlamasının tek ya da iki kulakta görülebileceğini belirten Op. Dr. Koç, "İki kulakta birden olan çınlamalar genellikle yaşa bağlı işitme kaybı veya uzun süreli gürültüye maruziyetle ilişkilidir. Tek kulakta görülen çınlamalar ise daha dikkatli değerlendirilmelidir. Bu durum bazen kulakla ya da sinir sistemiyle ilgili özel bir sorunu işaret edebilir" ifadelerini kullandı.



"EN SIK NEDENLER ARASINDA İŞİTME KAYBI VE GÜRÜLTÜ VAR"

Kulak çınlamasının en yaygın nedenleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Koç, "İşitme kaybı, yüksek sese maruz kalma, kulak kiri, orta kulak hastalıkları, stres, anksiyete ve bazı ilaçlar çınlamaya yol açabilir" dedi.



"YÜKSEK SES İÇ KULAKTAKİ HÜCRELERE ZARAR VERİYOR"

Yüksek sese maruz kalmanın çınlamaya nasıl neden olduğuna değinen Op. Dr. Koç, "Yüksek ses, iç kulaktaki hassas işitme hücrelerine zarar verir. Bu hücreler hasar gördüğünde beyin, eksik kalan sesleri telafi etmeye çalışır ve bu durum çınlama olarak algılanır. Uzun süreli ve tekrarlayan gürültü maruziyeti riski artırır" şeklinde konuştu.





"BU DURUMLARDA MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN"

Kulak çınlamasının bazı durumlarda ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Koç, şu uyarılarda bulundu: "Çınlama ani başladıysa, tek kulaktaysa, giderek artıyorsa ya da uyku ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyorsa mutlaka kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmelidir."



"BAŞ DÖNMESİ VE İŞİTME KAYBI EŞLİK EDİYORSA GECİKMEYİN"

Kulak çınlamasına baş dönmesi veya işitme kaybının eşlik etmesinin iç kulak hastalıklarını düşündürdüğünü kaydeden Op. Dr. Koç, "Özellikle baş dönmesi varsa denge sistemini etkileyen sorunlar söz konusu olabilir ve gecikmeden değerlendirme yapılmalıdır" dedi.



"TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR"

Kulak çınlamasının tek bir tedavisinin olmadığını belirten Op. Dr. Koç, "Tedavi; çınlamanın nedenine, süresine, şiddetine ve kişinin yaşam kalitesine etkisine göre planlanır. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi, işitme cihazları, ses terapileri ve yaşam tarzı düzenlemeleri birlikte uygulanabilir" ifadelerini kullandı.



"GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDAN KAÇINILMALI"

Kulak çınlaması olan kişilere önerilerde bulunan Op. Dr. Koç, "Gürültülü ortamlardan kaçınılmalı, stres azaltılmalı, uyku düzenine dikkat edilmeli, kafein ve sigara tüketimi sınırlandırılmalı, kulak sağlığı ihmal edilmemelidir" dedi.





"KULAKLIK KULLANIMINDA SES SEVİYESİ ÖNEMLİ"

Kulaklık kullanımının çınlamayı artırabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Koç, "Yüksek sesle ve uzun süre kulaklık kullanımı çınlamayı artırabilir. Kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesi düşük tutulmalı, uzun süreli kullanımdan kaçınılmalı ve mümkünse gürültü engelleyici kulaklıklar tercih edilmelidir" dedi.