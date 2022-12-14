Geceleri uyanmak karaciğerin bittiğinin sinyali! Özellikle bu saatler arasında uyanıyorsanız…

En sık görülen belirtiler arasında uykusuzluk, uyku etkinliğinde azalma, gündüz uyku hali ve huzursuz bacak sendromu bulunmaktadır. Doktor Lun, "Karaciğerinizde yağlar biriktiğinde, artık vücudunuzu verimli ve etkili bir şekilde detoksifiye edemez" diyor.

"Toksinler güvenli bir şekilde nötralize edilemediği ve vücuttan atılamadığı için dejeneratif hastalık riski de artar. Yağlı karaciğer hastalığı neredeyse her zaman insülin direnci ve tip 2 diyabet gelişimi ile sonuçlanmaktadır." Karaciğer hastalığının belirli uyanma zamanlarına neden olduğu tespiti ise, vücut saatinden kaynaklanmaktadır.