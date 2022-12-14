Geceleri uyanmak karaciğerin bittiğinin sinyali! Özellikle bu saatler arasında uyanıyorsanız…

Yağlı Karaciğer Hastalığı, genelde ilk aşamalarında vücuda zarar vermez, ancak hastalığın uzun vadeli sonuçları iyi huylu olmaktan oldukça uzaktır.
Nature and Science of Sleep dergisine göre uyku bozuklukları, yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabilen karaciğer hasarının yaygın bilinen rahatsızlıklarındandır. Doktor Brian Lun, karaciğer hastalığının uyku bozukluklarınıza neden olup olmadığını ayırt etmek için uyanma zamanınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.
Uzman, bu durumu şöyle açıklıyor: "Genellikle sabah 1 ile 4 arasında uyanmanın en yaygın nedeni karaciğer sorunlarıdır. Yağlı Karaciğer Hastalığı olarak da bilinen karaciğer iltihabının göstergesi olabilir." Journal of Thoracic Disease dergisine göre, uyku bozuklukları kronik karaciğer hastalığı olan hastaların ortalama yüzde 60 ila 80'ini etkilemektedir.
En sık görülen belirtiler arasında uykusuzluk, uyku etkinliğinde azalma, gündüz uyku hali ve huzursuz bacak sendromu bulunmaktadır. Doktor Lun, "Karaciğerinizde yağlar biriktiğinde, artık vücudunuzu verimli ve etkili bir şekilde detoksifiye edemez" diyor.
"Toksinler güvenli bir şekilde nötralize edilemediği ve vücuttan atılamadığı için dejeneratif hastalık riski de artar. Yağlı karaciğer hastalığı neredeyse her zaman insülin direnci ve tip 2 diyabet gelişimi ile sonuçlanmaktadır." Karaciğer hastalığının belirli uyanma zamanlarına neden olduğu tespiti ise, vücut saatinden kaynaklanmaktadır.
Doktor Lan şunları ekledi: "Sirkadiyen ritmimiz, ana 'iç saatimiz'dir ve tüm organlarımızın ve iç biyolojik sistemlerimizin birlikte uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Karaciğer, biz uyurken vücudumuzu temizlemek ve detoksifiye etmek için en çok çalıştığı saat bir ile sabah 3 arasında olan zaman dilimidir."
"Yani, karaciğeriniz karaciğer temizleme saatinde (sabah 1 ile 4 arasında) yağ birikmesi nedeniyle yavaş ve durgunsa, vücut detoksifikasyon için daha fazla enerji ayırmaya çalışacak ve sinir sisteminizin uyanmasını tetikleyecektir."
Bununla birlikte, bir kişinin sirkadiyen ritminin yaşla birlikte değişebileceği ve yaşlı yetişkinlerde sabah erken uyanmaları daha yaygın hale getirebileceği unutulmamalıdır.
Sleep Foundation'a göre bu popülasyonda her gece üç ila dört kez uyanma eğilimi artmaktadır.
Noktüri, anksiyete ve diğer semptomlar gibi durumlar, yaşa bağlı uyku değişikliklerinin potansiyel nedenleri arasında da olabilir.
Sabah 1 ile sabah 4 arasındaki uyanmalarda karaciğer hastalığının rolünü destekleyen araştırmalar yeterli miktarda olmasa da, bazı araştırmalar uyanma zamanı değişkenliğini çeşitli yaşam tarzı faktörlerine bağlamıştır.
2015 yılında Journal of Public Health'de yayınlanan araştırma, 30 dakikadan fazla değişen uyku saatlerine sahip olmanın, daha düşük beslenme kalitesinin bir yansıması olduğunu öne sürdü. Başka bir deyişle, tutarsız uyku zamanları, genel olarak daha zayıf yaşam tarzı davranış kalıplarıyla ilişkili görünüyordu.