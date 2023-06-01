Geçirilmiş Kalp Krizi Nasıl Anlaşılır? Birinin Daha Önce Kalp Krizi Geçirip Geçirmediği Anlaşılır Mı?

Geçirilmiş kalp krizi artık her şeyin eskisi gibi olamayacağı anlamına gelebilir. Aslında bu yargı kişinin kaç yaşında olduğuna da bağlıdır. Bazen birinin daha önce kalp krizi geçirip geçirmediği anlaşır mı sorusuna hayır cevabını veririz. Sağlık durumu, yaşı gibi faktörler bu sorunun cevabını değişken kılar. Aynı şekilde ifade etmeye müsait bir soru daha vardır. Bu soru geçirilmiş kalp krizi nasıl anlaşılır sorusudur. Kalp krizi dikkatli, özverili davranılması gereken sağlık sorunudur. Böylece bilinçlenmek adına birtakım bilgilere yer verilecektir.

Geçirilmiş Kalp Krizi Nasıl Anlaşılır?

Önceliğimizi kalp krizinin neden olduğu yönündeki açıklamalara vereceğiz. Kalbin vücudumuz için sürekli üstlendiği bir görev vardır. Bu görevi temiz kanın pompalanması ve tüm vücuda yayılması olarak ifade edebiliriz. Kalbin bu görevi ile kalp krizi arasında bir bağlantı vardır. Kanın pompalanmaması yani damarda yaşanan tıkanıklık kalp krizine neden olur. Kalp krizi anında sol kolunuzun uyuştuğunuzu hissedersiniz. Uyuşmaya ek olarak kalbinizde bir ağrı olduğunu hissedersiniz. Nefesinizde darlık hissedebilirsiniz. Kalp krizi belirtileri belirtilen özellikler etrafında şekillenmektedir. Geçirilmiş kalp krizinin nasıl anlaşılacağı yönünde araştırmalar yapılmıştır.

Birinin Daha Önce Kalp Krizi Geçirip Geçirmediği Anlaşılır Mı?

Bir kişinin daha önce kalp krizi geçirdiğini bilmek için o kişinin o an vücudunda ne gibi rahatsızlıklar oluştuğunu analiz etmek gerekir. Hatta kayıtlara geçmiş birtakım bulgular vardır. Bu bulgular kişilerin kalp krizi geçirdiği fakat bunu hissetmeden yaşamalarıdır. Kalp krizi sağlık sorununun başlıca belirtisi ağrı hissetmektir. Bu ağrı bölgesel olarak değişmektedir. Dolayısıyla kollarda, çenede, midede ya da sırtta ağrılar hissedebiliriz. Kalp krizinin ağrı dışında birçok belirtisi vardır. Bunlar bilindiği takdirde bir kişinin daha önce kalp krizi geçirip geçirmediği analizi yapılabileceği ifade edilebilir.