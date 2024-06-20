Geçmeyen ağız kokusuna dikkat! Bu hastalığın habercisi olabilir

Düzenli olarak diş fırçalanmadığında ve diş ipi kullanılmadığında, ağızda birtakım iltihaplanmalar meydana gelebilir. Bunların yanında tütün kullanımı, diyabet, hormon değişiklikleri ve stres ağız kokusunun neden olduğu periodontitisin (diş eti hastalığı) oluşmasına sebep olabilir. Diş Hekimi Doktor Atilla Alexander Akgöl ağız kokusunun hafife alınmayacak bir durum olduğunu ve dikkate alınmadığında ağız hastalıklarına yol açabileceğini belirtti.

DHA Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:58 PAYLAŞ ABONE OL

Doktor Atilla Alexander Akgöl, periodontal hastalıkların en yaygın göstergeleri arasında diş eti çekilmesi, dişlerde sallanma ve kronik kötü ağız kokusu bulunduğunu ifade etti. Periodontal hastalıkların tedavi edilmediğinde diş kaybı gibi olumsuz ve ciddi sonuçlar doğurabileceğiyle ilgili uyarılarda bulundu. Akgöl, "Periodontitis, diş eti iltihabının (gingivitis) ilerlemesi sonucunda ortaya çıkar. Bakteriyel plakların diş eti çizgisinin altına inerek iltihaplanmaya ve doku hasarına yol açmasıyla gelişir" şeklinde ifade etti.

DİŞLERİN GEVŞEMESİ HABERCİ OLABİLİR Periodontitisin belirtileri arasında kırmızı, şiş ve hassas diş etleri, diş etlerinde çekilme, diş fırçalarken veya diş ipi kullanırken kanama, dişler arasında boşlukların oluşması, sürekli kötü nefes kokusu (halitozis), dişlerin gevşemesi veya yer değiştirmesi ve ağrı ve rahatsızlık bulunduğunu kaydeden Akgöl, "Bu belirtiler, hastalığın ilerlemiş olduğunu gösterir ve acilen tedavi edilmesi gerekir.