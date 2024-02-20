Geçmeyen öksürüğe karşı dikkat! Eğer 8 haftadan uzun sürüyorsa...

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da kış ayları itibariyle viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandı. Enfeksiyon sonrası kişilerin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen ve haftalarca süren öksürük şikayetlerinin artışı da dikkat çekti. Uzmanlar ise 8 haftadan az süren öksürük şikayetleri için bitki çayı ve sık sık ılık su tüketimini tavsiye ederken, hastaların öksürükle birlikte; kan tükürme, ateş, nefes darlığı şikayetlerinde de bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.





"ENFEKSİYONU GEÇİRDİKTEN SONRA GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK BAŞLAR"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, mevsimsel geçişlerde solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını belirtti. Özellikle bu yıl kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının biraz daha fazla görüldüğünü hatırlatan Dr. Atlı, "Çoğunlukla solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu burun akıntısı, hapşırma, öksürük, genel vücut ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle hastalar başvuruyor. Daha çok rinovirüs, Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), İnfluenza virüsü gibi etkenler sebep olmaktadır. Tabii buraya kadar her şey normal. Ancak kişiler enfeksiyonu geçirdikten sonra geçmeyen bir öksürük başlar. Bu öksürük özellikle 3 haftadan fazla ve 8 haftadan az oluyor. Fakat bazı hastalarımıza 8 haftadan fazla da olabiliyor. Bu da gereksiz acil başvurularını artmaktadır. Bu rahatsızlık; yaşam kalitesini bozmakta, çoğu hastamızda baş ağrısı, uyku bozukluğu, idrar kaçırma, göğüs ağrısı gibi hatta çok öksürmekten kaynaklı boğazda tahriş ve balgamında kan gelme şikayetlerine neden oluyor" dedi.





"KORKULACAK BİR DURUM DEĞİL"

Pandemiden sonra virüslerin uzun süredir az görüldüğünü ve bu kış aylarında da bir patlama yaşanmasına sebep olduğunu düşündüklerini dile getiren Atlı, "Bunlar viral enfeksiyonlar olduğu için uzamış öksürüğe sebep oluyor. Özellikle ocak ve şubat aylarında polikliniğimize başvuruların yaklaşık yüzde 50'sinden fazlası sadece enfeksiyon sonrası öksürüktü. Grip, nezle, soğuk algınlığı adına ne dersek diyelim. Ondan sonra başlayan öksürük 3 ila 8 hafta arasında sürüyor ve yüzde 80'ine kadar kendi kendinden geçebiliyor. Kişinin burada panik yapmasına gerek yok. Ancak 8 haftadan fazla bir süre devam ederse ve üzerine balgam, kan tükürme, ateş, nefes darlığı eklenirse o zaman bir uzmana başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.





"EVDE YÖNETEBİLİRLER"

Enfeksiyon sonrası öksürüğün sağlık sistemine maliyetinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Atlı, "Dolayısıyla bu hastaların acile çok sayıda başvurduğunu görmekteyiz. Çocuk yaşta kişiler, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, KOAH, astım gibi solunum yolu hastalığı olanlar ve kanserli ile kronik hastaların risk altında olduğunu görmekteyiz. Kişiler evde bunu kendi kendine yönetebilir. Kalorifer veya sobanın üzerine bir bardak su koyarak ortamı nemlendirebilirler. Bunun yanında yatmadan balın içine zencefil ya da karabiber koyup tüketebilirler. Tabii şeker hastalarının buna dikkat etmesi lazım. Diğer taraftan bitki çayı ve sık sık ılık su tüketmelerini tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.