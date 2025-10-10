Genç nüfusa elektronik sigara kabusu! Uzmanı uyarıyor: "Her nefes ölüme böyle sürüklüyor..."

DAHA AZ ZARARLI DEĞİL

Toplumda 'elektronik ve ısıtılmış sigara daha az zararlı' gibi yanlış bir algı olduğunu belirten Prof. Dr. Ergüder, şunları söyledi: "Elektronik sigaraların, PUF'ların ve ısıtılmış tütün ürünlerinin içinde yüksek derecede nikotin var. Üç hafta önce Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatan elektronik veya ısıtılmış sigara içimine bağlı akciğer hasarı yani EVALI oluşmuş genç bir kızımızı hastanede ziyaret ettik. Buharı çok yoğun, akciğerlere çektiği için çok hızlı bir şekilde akciğer yetmezliğine ve akciğerde ciddi hasara yol açmış. O genç kızımız elektronik ve ısıtılmış sigara kullandığı için hastanenin yoğun bakımında yatıyordu."