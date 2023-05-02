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Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Geniz Eti Ameliyatından Sonra Ne Zaman Ne Yenir?

Geniz eti ameliyatı olan kişilerin ameliyat sonrasında en çok merak ettiği soru “Geniz eti ameliyatından sonra beslenme nasıl olmalı?” sorusudur. Çünkü ameliyat sonrası beslenme şekli oldukça önemlidir. Ameliyat sonrası uzmanlar bağışıklığı yükseltmeye yönelik besinlerin tüketimi tavsiye ederler. Bu bağlamda merak edilen sorular olan “Geniz ameliyatı sonrası ne yenir, ne zaman ne yenir?” sorularının yanıtlarını bu yazımızda derledik.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 17:00
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GENİZ ETİ AMELİYATI SONRASI BESLENME NASIL OLMALI? GENİZ ETİ AMELİYATINDAN SONRA NE ZAMAN NE YENİR?

Geniz eti ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı sorusunun yanıtı bu ameliyatı olan kişiler için oldukça önemlidir. Çünkü geniz eti ameliyatı olduktan sonra boğazı tahriş etmeyecek gıdaların tüketilmesi önerilmektedir. Büyük bir ameliyat olmasa da geniz eti ameliyatından sonra besleme oldukça önemlidir. Bu ameliyat sonrası merak edilen "Geniz eti ameliyatından sonra ne yenir?" sorusunun yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Geniz eti ameliyatı sonrasında 3.5 saat hiçbir şey yenilip içilmemelidir. Hastanın ilk 2 gün sıvı alması çok önemlidir çünkü az sıvı almaya bağlı olarak ateş yükselebilir. Beslenmesi ise şu şekilde olmalıdır:

  • Ameliyat olduktan sonra 2 gün boyunca püre, meyve suyu, tanesiz çorba, dondurma, ayran, yoğurt, süt gibi tanesiz ılık ve soğuk yiyecekler yenmelidir.

  • Üçüncü günden sonra yukarıda bahsedilen yemeklere ek olarak, sulu muhallebi, ezilmiş patates püresi, ezilmiş rafadan yumurta gibi yiyecekler yenmelidir.

  • Dördüncü günden sonra ise ilk üç gün verilenlere ek olarak ekmek içi, soğuk pilav ve makarna verilebilir.

Dördüncü gün sonrası ezilmiş ama yumuşak yiyecekler ile beslenmelidir. Ameliyat sonrası ilk 1 hafta kesinlikle sıcak yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir. Ağrıyı arttırabilecekleri için ekşi ve asitli gıdalar, ekşi ayran içilmemelidir. Doktorun vereceği tavsiyelere uyulmalı, gerektiği takdirde doktordan bir beslenme listesi alınmalı ve o listeye göre beslenmelidir.

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