Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Geniz Eti Ameliyatından Sonra Ne Zaman Ne Yenir?

Geniz eti ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı sorusunun yanıtı bu ameliyatı olan kişiler için oldukça önemlidir. Çünkü geniz eti ameliyatı olduktan sonra boğazı tahriş etmeyecek gıdaların tüketilmesi önerilmektedir. Büyük bir ameliyat olmasa da geniz eti ameliyatından sonra besleme oldukça önemlidir. Bu ameliyat sonrası merak edilen "Geniz eti ameliyatından sonra ne yenir?" sorusunun yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Geniz eti ameliyatı sonrasında 3.5 saat hiçbir şey yenilip içilmemelidir. Hastanın ilk 2 gün sıvı alması çok önemlidir çünkü az sıvı almaya bağlı olarak ateş yükselebilir. Beslenmesi ise şu şekilde olmalıdır:

Ameliyat olduktan sonra 2 gün boyunca püre, meyve suyu, tanesiz çorba, dondurma, ayran, yoğurt, süt gibi tanesiz ılık ve soğuk yiyecekler yenmelidir.

Üçüncü günden sonra yukarıda bahsedilen yemeklere ek olarak, sulu muhallebi, ezilmiş patates püresi, ezilmiş rafadan yumurta gibi yiyecekler yenmelidir.

Dördüncü günden sonra ise ilk üç gün verilenlere ek olarak ekmek içi, soğuk pilav ve makarna verilebilir.

Dördüncü gün sonrası ezilmiş ama yumuşak yiyecekler ile beslenmelidir. Ameliyat sonrası ilk 1 hafta kesinlikle sıcak yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir. Ağrıyı arttırabilecekleri için ekşi ve asitli gıdalar, ekşi ayran içilmemelidir. Doktorun vereceği tavsiyelere uyulmalı, gerektiği takdirde doktordan bir beslenme listesi alınmalı ve o listeye göre beslenmelidir.