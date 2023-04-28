Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Horlama Ne Zaman Geçer? Geniz Eti Ameliyatından Sonra Horlama Ne Kadar Sürer?

Geniz eti ameliyatı sonrası horlama ne zaman geçer, aslında ne zaman rahat nefes alabilirim anlamını taşır. Hayat standartlarını olumsuz etkilediği için nefes alamamanın, burun tıkanıklığının ve benzeri şeylerin ameliyattan sonra ne kadar sürede geçer olduğu önemlidir. Önemden dolayı bu ameliyatın nasıl olduğu, sürecin nasıl ilerlediği tarzındaki detaylara inilmesinin mantıklı olacağı düşünülmektedir. Bu durum gerekçe gösterilerek Geniz eti ameliyatından sonra horlama devam eder mi sorusu da cevaplanacaktır.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Horlama Ne Zaman Geçer?

Geniz eti sorunu insan yaşamını olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Bu sağlık problemi insan yaşamının kalitesini düşürdüğü için olumsuz bir özelliğe sahiptir. Geniz eti burun tıkanmasına neden olur ve en temel gereksinim olan nefes alma işleminin geniz eti nedeniyle gerçekleşmeme olasılığı vardır. Bu durumda hayatınızın çoğu olanında problemler yaşamaya başlarsınız. Örneğin uyurken nefes alamadığınız için panikler ve uyanırsınız. Aynı şekilde geniz eti horlama gibi sorunlara da yol açmaktadır. Tüm sorunların giderilmesi için de geniz eti ameliyatı olunması gerekir.

Geniz Eti Ameliyatından Sonra Horlama Ne Kadar Sürer?

Geniz eti ameliyatı küçük bir operasyon gerektirmektedir. Genel anestezi ile uyutma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra operasyon yaklaşık 5 ya da 10 dakika civarında sürmektedir. Bu nedenle küçük bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Geniz eti ameliyatı olmadan önce kişinin hayatı olumsuz yönde etkilenir. Bu olumsuz yönlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Nefes almama sorunu yaşar. Çünkü geniz etinden kaynaklı burunu tıkanır.

Rahat uyuyamaz ve sürekli uyanır. (Bu durumun tıptaki adı uyku apnesidir.)

Horlamaya başlar.

Nefes alışverişini burun değil de ağızdan sağlamaya başlar.

Nefes alışı burundan sağlayamadığı için genizden konuşmaya başlar.

Nefes alış ve verişi ağızdan yapıldığı için ağız kokusu oluşmaya başlar.

Geniz etinin kişiye yaşattığı bu tür olumsuzlar vardır. Bu olumsuzluklar daha da arttırılabilir ama bizler bu noktada horlamanın üzerinde duracağız.

Geniz Eti Ameliyatından Sonra Horlama Ne Kadar Sürede Geçer?

Geniz eti ameliyatından sonra burnunuzdan nefes alamaya başlayacaksınızdır. Dolayısıyla nefes konusunda olumlu yönde değişimler yaşayacaksınızdır. Nefes alışınızda bir sorun kalmayacağı için muhtemelen horlamanızda duracaktır. Bu olumlu gelişmelerin yaşanması için uzmanların belirttiği bir süre vardır. Bu süre yaklaşık 1 aydır. 1 ayın daha uzun ya da daha kısa olması da ameliyatın yapıldığı mevsime göre değişmektedir.