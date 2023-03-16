Ginseng Nedir? Ginseng Ne İşe Yarar, Faydaları Neler ve Nasıl Kullanılır?

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Ginseng Nedir?

Uzakdoğu ülkelerinde toprakta yabani olarak çıkan ginseng bitkisi son dönemlerde tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Çince 'de "insan otu" anlamına gelen ginseng, bu ismi insan ayağına benzeyen kök görünümünden alır. Farklı çeşitleri de bulunan bitkinin insan sağlığına pek çok faydası ve katkısı bulunur. Bin yıllardır tedavi amaçlı da kullanılan ve adaptojenik bitki olarak kategorize edilen ginsengin en önemli yararı vücudun enerji seviyesinde artışa sebep olmasıdır.

Ginseng bitkisinin iki türü öne çıkar. Bunlar, kırmızı ginseng ve Korean ginsengdir (Kore ginsengi). Kırmızı ginsenge bazen Asya ginsengi dendiğine de şahit olabilirsin. Hasadı geç yapılan bu tür, en olgun ginsengdir ve en nitelikli çeşit olarak kabul edilir.

Ginseng Faydaları Nelerdir?

Gıda takviyesi olarak önerilen ginsengin, sağlığına pek çok açıdan etki edebilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

- Bağışıklığı güçlendirir

Tüm mevsim geçişlerinde vücut direncini güçlü tutmak için ginseng tüketilebilir.

- Kan şekerini düşürür

Pankreas fonksiyonlarını iyi yönde etkilediği bilinir. Bu özelliği sayesinde kan şekerini dengeler.

- Saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur

Cilt üzerinde pek çok iyileştirici etkiye sahiptir. Özellikle de saç sağlığı ve saç dökülmesi konusundaki desteği gözle görülür şekilde fazladır.

- Yaşlanmayı geciktirir

Güneşin dört mevsim yaydığı zararlı ışınlarının karşısında duran ginseng, hasarlı cilt hücrelerinin onarılmasına destek olur.

- Hafıza desteği sağlar

Düzenli ve dengeli tüketilmesi halinde konsantrasyonu toplamada olumlu etkileri bulunur. Bu anlamda hafızayı güçlendirdiğinden de söz edebiliriz. Demans ya da alzheimer gibi hastalıklarla mücadele edenlerin diyetlerine ilave edilip edilemeyeceği bir uzmana sorulmalıdır.

- Tansiyonu dengeler

Sağlıklı bir tansiyon seyri için dozunda ginseng tüketimi yapılmalıdır.

- Kilo kontrolü sağlar

İştahı ve özellikle de şekerli gıdaların arzulanmasını bastırmak konusunda etkin olduğu düşünülen ginseng kilo kontrolünde destek alınabilecek gıdalardan biridir.

- Depresyon ve kaygıdan korur

Kronik olmayan stres, anksiyete, hafif depresyon gibi durumlarda ginseng kullanımına başvurulabilir. Sinir sistemi üzerindeki yatıştırıcı etkisi sayesinde rahatlamanızı sağlar.

- Enerji verir

Vücudun enerji üretimini artırmaya yardımcı olduğundan; gün içerisinde daha dinamik, hareketli ve zinde kalmanızı destekler. Özellikle kendini çok yorgun hissettiğin ya da uzun saatler boyunca ayakta kaldığın günlerde bir miktar tüketebilirsin.

- Afrodizyak etkisi gösterir

Hormonlar üzerinden de olumlu etkileri olduğu bilinen gingeng, erektil disfonksiyonun iyileştirilmesine yardımcı olur.

Ginseng Nasıl Kullanılır?

Güvenilir yerden aldığın ginseng köklerini çiğ şekilde tüketebilirsin ancak eğer damak tadına uymadığı takdirde yani sert geldiğinde buharda kısa süreli pişirdikten sonra da yenebilir. Bitki formunda bulunabileceği gibi toz ginseng de tercih edilebilir. En çok kullanılan formu çay şeklindedir. Birkaç dilim ginsengi sıcak suya ekleyerek, tıpkı diğer bitki çaylarını hazırlar gibi demleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yanında bal ya da minik bir tatlı atıştırmalık ile birlikte kullanılabilir. Bazı kültürlerde toz formunun baharat olarak kullanılmaktadır. Ginseng yemeklere baharat olarak ekleyip kullanılabilir. Fakat bu tip bitkilerin fazla tüketimi sakıncalı olabildiğinden, hangi gıdaya eklenecekse mutlaka kontrollü şekilde eklenmeli.

Ginseng Zararları Nelerdir?

Araştırmacılar ginseng takviyelerinin çeşitli potansiyel sağlık yararlarını doğrulamamış olsa da bir kişinin bunu küçük dozlarda alması genellikle güvenli. Bununla birlikte, bir takviye almadan önce daima doktorunuza danışın.

Ginsengi tüketmek genellikle güvenli olsa da aşağıdaki yan etkilerin de görülebileceği bilinmektedir:

- Baş ağrısı

- Uyku sorunları

- Sindirim problemleri

- Kan basıncı ve kan şekerindeki değişiklikler

- İshal

- Hızlı kalp atımı

- Şiddetli cilt reaksiyonu

Ayrıca diyabet ilaçları alan kişiler, bu seviyelerin çok düşmemesini sağlamak için ginseng kullanırken kan şekeri seviyelerini yakından izlemeli. Ek olarak, ginseng antikoagülan ilaçların etkinliğini azaltabilir. Güvenlik çalışmalarının olmaması nedeniyle hamile veya emziren kadınlar için önerilmemektedir.