Gırtlak Kanseri Belirtileri - Gırtlak (Boğaz) Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nasıl Başlar ve Ağrısı Nereye Vurur?

Bilimsel adıyla larinks olan gırtlak, boyun bölgesinde bulunan bir organdır. Akciğerlere devam eden solunum yolunun önemli bir parçası olan gırtlak, ses tellerini de içinde barındırır. Gırtlak kanseri de ülkemizde görülen her 100 kişiden birinde karşılaşılan bir hastalıktır. Bu hastalıkla ilgili araştırma yapan kullanıcılar gırtlak kanseri belirtileri nelerdir sorusuna cevap aramıştır. Gırtlak kanseri ağrısının görüldüğü durumlarda ağrısı nerede hissedilir sorusu da internette araştırılmıştır. Gırtlak bölgesindeki bazı hücrelerin kontrolsüzce çoğalarak tümör haline gelmesi sonucu gırtlak kanseri görülmüştür. Gırtlak kanseri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler, bununla ilgili araştırma yapmıştır. Peki gırtlak yani boğaz kanseri belirtileri nelerdir, nasıl başlar ve ağrısı nereye vurur? Bu sorulara cevap arayan kişiler internete başvurmuştur.

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kanser oldukça yaygın ve tedavisi zor bir hastalıktır. Çeşitli kanser türleri bulunur. Bunlardan birisi olan gırtlak kanserinin belirtileri nelerdir sorusu, bu konuya dair araştırma yapan kişiler tarafından merak edilmiştir. Gırtlak kanserinin en büyük nedenleri arasında tütün ve sigara kullanımı gelir. Bunun yanı sıra petrol ürünleri, boya sanayi ve ağaç işleri gibi iş kollarında çalışan kişilerde bu hastalık bir risk faktörüdür. Hastalığın belirtileri ise şu şekildedir;

3 haftadan fazla süren ses kısıklığı

Yutma güçlüğü ve boğazda yapışmış kırıntı hissi

Kontrolsüz kilo kaybı

Boyun bölgesinde ağrı

Boyun bölgesinde ele gelen şişlik hissi

Kulak ağrısı

Öksürük

İştahsızlık

Kanlı balgam

Gırtlak Ağrısı Nasıl Başlar?

Gırtlak kanserinde ağrı nasıl başlar sorusu, bu konu hakkında araştırma yapan kullanıcıların merak ettiği bir sorudur. Gırtlak kanseri diğer kanser türleri gibi başlangıç evreninde şüphe çekmez. Gırtlak kanserinde boğaz ağrısı veya boğazda yabancı cisim hissi ilk belirtileri arasındadır. Yutma güçlüğü ve solunum problemi ise ileriki seviyelerde görülür. Bu gibi belirtilerin olduğunu fark eden kişi, hastaneye başvurmalıdır.