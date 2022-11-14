Gizli şeker hastalığına dikkat! Bunları mutlaka uygulayın: Hastalık riskini düşürüyor!

YÜZDE 106 ORANINDA YÜKSELME VAR Gizli şeker hastalığına sahip olan bireyler ile normal kan şekerine sahip bireyleri karşılaştırdığımızda gizli şeker hastalığı olan kişilerin diyabet olma riskinin yüksek olduğu sonucuna ulaşıyoruz. 2020 yılında Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması içerisinde gizli şeker hastalığı sıklığının yüzde 28,7 olduğu görülmektedir. 2013 yılında yapılan bir çalışmaya bakıldığında on iki yıllık zaman içinde gizli şeker hastalığı görülme sıklığında yüzde 106 oranında bir yükselme olduğu belirlenmiştir" şeklinde konuştu.

DİYABET İLERLEYEN BİR HASTALIK Gizli şeker hastalığının taramaları incelenirken, bireyin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve hastalığa sebep olacak faktörlerin geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekiyor. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, hemşireler tarafından verilen diyabet eğitimlerinin bireylerin metabolik kontrolünün sağlanmasında etkili olduğu sonucuna ulaştıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mahruk Rashidi, "Diyabet, ilerleyen bir hastalık olarak görülüyor.