Gizli yorgunluğun nedeni bu olabilir! Kan tahlilleri sessiz hastalıkları yakalıyor

Gün boyu süren halsizlik, çabuk yorulma ve dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk çoğu zaman yoğun tempoya bağlanıyor. Oysa bu belirtiler, vücutta sessizce ilerleyen bazı sağlık sorunlarının ilk sinyalleri olabilir. Basit bir kan tahlili, fark edilmeden gelişen vitamin eksikliklerinden daha ciddi hastalıklara kadar pek çok durumu ortaya çıkarabiliyor.

Pek çok hastalığın ip uçlarını veren kan ile ilgili Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Soner Solmaz, açıklamada bulundu. Prof. Dr. Solmaz, en sık ihmal edilen konulardan birinin kan sağlığı olduğunu vurgulayarak, "Oysa basit bir kan testinin, vücutta belirti vermeden ilerleyen pek çok hastalığı erken dönemde ortaya çıkarabilir. Rutin kan tahlilleri yalnızca rakamlardan ibaret değildir doğru yorumlandığında hayat kurtarıcı ipuçları verir" ifadelerini kullandı.





"TAM KAN SAYIMI VÜCUDUN AYNASIDIR"

Basit bir tam kan sayımı, demir ve B12 değerlendirmesinin hayati önem taşıyabileceğini belirten Solmaz, "Kan hastalıklarının önemli bir kısmı erken dönemde yakalandığında başarıyla tedavi edilebilir. Yeni yıl, sağlığınızı ertelemek için değil, kendiniz için bir adım atmak için önemli bir fırsattır. Hemogram, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler hakkında çok değerli bilgiler sunar. Bu değerlerdeki sapmalar, basit bir vitamin eksikliğinden ciddi hematolojik hastalıklara kadar pek çok duruma işaret edebilir" diye konuştu.