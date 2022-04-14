Göğüs kafesi altında ağrı yaşayanlar dikkat! Bu besini sindiremediğinizin en önemli işareti

Protein ve karbonhidrat gibi, yağ tüketimi de vücuttaki günlük aktiviteleri gerçekleştirmek için büyük oranda ihtiyaç duyulan üç hayati makro besinden birini oluşturuyor. Enerji sağlayan, organlar çevresinde koruyucu bir katman oluşturan, hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını sağlayan yağ, hemen her yiyecekte bulunur. Buradaki fark, bazı yağ türlerinin sağlığın devamı için gerekliyken diğer türlerin sayısız sağlık sorununa neden olabilmesidir. Bu nedenle yağı düzgün sindirememe problemi de sıklıkla ortaya çıkabiliyor. İşte o işaretler…

YAĞ SİNDİRİMİ SÜRECİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Sindirim süreci, yemekleri yemeye başladığınız andan itibaren ortaya çıkan bir yolculuktur. Ağızda bulunan tükürük ve enzimler, bağırsaklara ulaştığında daha kolay emilebilmesi için parçalama işlemi başlar. Yağlar, suda çözünmezler. Bu nedenle vücut, yağ sindirimini sağlamak için bazı özen enzimler üreterek parçalanmalarını tetikler.





Ağızda, yağ sindirimine yardımcı olan en önemli iki kimyasal lingual lipaz ve fosfolipitler bulunur. Bu ikisi de yağları küçük damlacıklara dönüştürerek midede sindirimini kolaylaştırır. Yemekten 2-4 saat sonra yağların %30'u digliseritlere ve yağ asitlerine dönüşür. Bu işlemde biraz daha parçalanır ve hücreler tarafından emilerek kan dolaşımına katılır.

Yağ sindirimi, karaciğer bozuklukları, ince bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklar nedeniyle engellenebilir. Bu nedenle aslında bazı işaretlere dikkat etmek, yağ sindirimindeki sorunlarını fark etmenizi sağlayarak bazı sağlık sorunlarına erken müdahaleyi mümkün kılabilir.

TUVALETTEKİ İLK İŞARET

Tuvalete gitmek, sağlığınız hakkında birçok işareti veren en önemli sinyalleri içerir. Eğer tuvalete gittiğinizde dışkının su yüzeyinde kaldığını görüyorsanız, bu yağı düzgün sindiremediğiniz anlamına gelebilir. Ayrıca daha soluk bir renge sahiptir. Bu durum ara sıra gerçekleşebilse de sıklıkla oluşması, midenin yağı düzgün sindiremediği sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösterir. Yağın düzgün sindirilmesi durumunda ise daha koyu bir renge sahiptir.

MİDE EKŞİMESİ





Baharatlı veya yağlı yiyecekler yedikten hemen sonra mide ekşimesi sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Fakat sağlıklı yiyecekler yedikten sonra da mide ekşimesi yaşıyorsanız, bu durum yağı sindiremediğiniz anlamına gelebilir. Bu nedenle bir uzmana danışabilirsiniz.

GÖĞÜS KAFESİ ALTINDA YAŞANAN AĞRI

Vücut, yağları sindirmek için gereken özel enzimleri üretirken zorlanma yaşadığında göğüs kafesi altında bir ağrıya neden olabilir. Bu ağrı, gaz birikmesi ve düşük oranda iltihaplanma sonucu ortaya çıkar. Karşılaşılan bu ağrı türü, genellikle yağlı yağlı yiyecekler yedikten sonra 30 - 40 dakika boyunca sürer.

CİLTTE SORUNLARI





Kolayca tahriş olan ve iyileşmesi zaman alan donuk ve kuru cilt, yağ sindirme sorununun görülür işaretlerinden biri. Cilt, iç organları dış dünyadan koruyan önemli bir bariyer ve yağlı, suda çözünmeyen bir yapıya sahip. İşlevini düzgün bir şekilde yapabilmek için yağa ihtiyacı duyulan bu yapı, yağın eksikliği durumunda kuru, döküntülü ve kaşıntılı hale gelebilir. Bu da daha kolay tahriş olan, kızarık ve iyileşmesi uzun süren bir cilt yapısına neden olur.

DÜŞÜK ENERJİ SEVİYESİ

Vücut, tıpkı karbonhidratlar gibi enerji üretmek için yağa ihtiyaç duyar. Karbonhidrat oranı düşük bir diyet, vücudun yağ depolarını yakmaya başlar. Gereğinden fazla yakılan yağ ise halsizliğe ve enerji seviyesinin düşüklüğüne neden olur.

YAĞ SİNDİRİMİ NASIL DÜZENLENİR?





Vücudun yağ yapısını etkili bir şekilde sindirmesi, genel sağlık durumunuz üzerinde de etkilere sahiptir. Bu nedenle, vücudun bu görevi verimli bir şekilde yerine getirdiğinden emin olmak için dikkat etmeniz gerekenlerden bazıları;

Ölçülü tüketim en önemli noktalardan biri. Yüksek yağ oranına sahip bir beslenme sistemi bağırsakta istenmeyen bakterilerin üremesine neden olurken aynı zamanda kilo alımına da neden olur.

Sağlıklı yağ seçimi yapmak ise ikinci adım. Fındık, balık, yumurta gibi daha sağlıklı yağ içeriğine sahip besinlerin yanı sıra işlenmiş yağ, kırmızı et ve kızarmış yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

Yağ sindirimini bozan, altta yatan sağlık sorunlarına odaklanmak gerekir. Örneğin; karaciğer ve sindirim sistemini etkileyen sağlık sorunları da yağ sindiriminde çeşitli sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle genel sağlık taraması için bir uzmana danışmanız oldukça önemlidir.