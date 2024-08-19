Göğüsteki ağrı ne zaman kalp krizi belirtisidir? Eğer bu süreyi aşıyorsa...

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, 40 yaşın altındakiler için tanımlanan genç koroner kalp hastalarının oranının yüzde 20'lere yükseldiğini söyledi.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği üyesi de olan Prof. Dr. Köksal, toplumda kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığı ile erken yaşlarda kalp krizi oranlarında artış olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

21'inci yüzyıldaki en önemli ölüm nedeninin kalp damar hastalıklarına bağlı sorunlar olduğunu aktaran Köksal, bunları "damar sertliği, yüksek tansiyon, kan yağlarının yüksek olması, şeker hastalığı, sigara alışkanlığı ve aşırı kiloluluk" şeklinde sıraladı.

Köksal, son zamanlarda, koroner arter hastalığına yol açan sağlık problemlerinden biri olan damar sertliğinin görülme sıklığının da arttığına dikkati çekti.