Göz açtırmayan baş ağrısının nedeni o besinmiş! Masum gözüken o besin adeta zehir saçıyor...

Bir paket cips, bir dilim pizza veya bir tabak patates kızartması hepimizin çok sevdiği yiyeceklerdir. Ancak, bu yiyeceklerin ortak bir noktaları vardır: en tuzlu olanlardır. Çok tuzlu yiyecekleri sürekli olarak yiyorsanız sizde yarattığı zararlar fark edemiyor olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.09.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 13:32 PAYLAŞ ABONE OL

Amerikan Kalp Derneği, çoğu yetişkinin ideal limitin 1.500 miligramın altında olduğunu, ve günde 2.300 miligramdan fazla sodyumun kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söylemektedir. Fazla tuzlu yemenin size zararları ise şöyle sıralanmaktadır;

DAHA AZ SU İÇERSİNİZ Aşırı tuzlu bir şey tükettikten sonra, su içme ihtiyacı hissedebileceğimizi düşünürüz. Bu doğru olsa da uzun vadede aşırı tuzlu yiyecekler tüketmek daha az su içmenize neden olabilir.