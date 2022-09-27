Göz açtırmayan baş ağrısının nedeni o besinmiş! Masum gözüken o besin adeta zehir saçıyor...

Amerikan Kalp Derneği, çoğu yetişkinin ideal limitin 1.500 miligramın altında olduğunu, ve günde 2.300 miligramdan fazla sodyumun kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söylemektedir. Fazla tuzlu yemenin size zararları ise şöyle sıralanmaktadır;
DAHA AZ SU İÇERSİNİZ
Aşırı tuzlu bir şey tükettikten sonra, su içme ihtiyacı hissedebileceğimizi düşünürüz. Bu doğru olsa da uzun vadede aşırı tuzlu yiyecekler tüketmek daha az su içmenize neden olabilir.
2009 yılında The Journal of Clinical Investigation'da yapılan uzun süreli bir sodyum dengesi çalışmasına göre, katılımcılar ne kadar fazla tuz tüketirlerse o kadar az su içmektedir. Bu durumda aynı şekilde iştahın da artabileceği bilinmektedir.
KİLO ALIRSINIZ
Tuzlu yiyecekleri daha fazla yemek kilo almanıza neden olan en büyük faktör olabilir. Deakin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, aşırı tuz tüketmenin, genel olarak daha fazla yağlı yiyecekler yeme isteği duymanıza ve yemenize neden olabileceğini keşfetti.
ŞİŞKİNLİK HİSSEDERSİNİZ
Her gün tuzlu yiyecekler tüketmek vücudunuz su tutacağı için şişkinliğe neden olur.
The American Journal of Gastroenterology'de yapılan bir araştırma, yüksek sodyumlu diyet yapanlarda, düşük sodyumlu diyet yapanlara kıyasla şişkinliğin daha yaygın olduğunu gösteriyor. Şişkin olduğunuzda rahatsız hissedebilir ve bu durum acı çekmenize neden olabilir.
PARMAKLARINIZ ŞİŞER
Ve sadece midede de şişkinliğe neden olmaz. Çok fazla tuzlu yiyecek tüketiyorsanız, parmaklarınız şişebilir.
Kan dolaşımında çok fazla tuz olduğunda, eğer böbrekleriniz yoluyla varolan sodyum idrarla dışarıya atılmazsa vücudunuzun sıvı tutmasına neden olabilir. Bu da parmaklarda şişliklere yol açabilir.
CİLT SORUNLARI YAŞARSINIZ
Akne ve beslenmenin birbirleri üzerinde doğrudan etkisi olduğu fikrini destekleyen çok sayıda kanıt bulunuyor.
Bir çalışmada, 200 katılımcıdan akneli olanların aknesi olmayanlara oranla daha fazla tuzlu yiyecekler ve sodyum içeren yiyecekler tükettiğini buldu.
BAŞ AĞRISI YAPAR
Bir araştırmaya göre, 400 katılımcıdan sodyum oranı yüksek yiyecekler yiyenler, sodyum oranı düşük yiyecekler yiyenlere göre üçte bir oranında daha fazla baş ağrısı yaşamıştır.
Başka bir çalışma da bu iddiayı desteklemektedir ve azaltılmış sodyum alımının, tümü hipertansiyonlu yaşlı hastalar olan katılımcılarda baş ağrısını azalttığını göstermektedir.
YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLUR
Yüksek sodyum alımının yüksek tansiyon geliştirme riski ile ilişkili olduğuna dair birçok kanıt bulunuyor.
Bu, bir paket cips yemenin aniden tansiyon hastası olmanıza neden olmasa da, beslenmenizde günlük olarak çok fazla tuzlu yiyecek tüketiyorsanız zamanla hipertansiyon geliştirmeye riskine sahipsiniz demektir.
Ek olarak yüksek tuz tüketimi inme, kalp yetmezliği, mide kanseri ve böbrek hastalığına da neden olabilir.