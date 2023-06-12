Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Yapar Mı? Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Yapar Mı, Nerelere Vurur?

Göz kuruluğu baş ağrısı yapar mı sorusu son zamanlarda tıbbi olarak daha fazla üzerine düşülen bir araştırma konusu oldu. Göz kuruluğu artan teknoloji ve okuma alışkanlıkları dolayısıyla toplumda daha fazla görülür bir hale geldi. Göz kuruluğu baş ağrısı yapar mı sorusunun da temelinde bu faktörler yatmakta. Güvenilir tıbbi kaynaklardan yaptığımız araştırmaları derleyerek göz kuruluğu ağrı yapar mı? sorusuna kapsamlı bir yanıt getirdik.

Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Yapar Mı?

Değişen dünya ve gelişen teknoloji birçok faydayı insanlığa sunsa da bazı yönleriyle pek çok kişinin sağlığını düşük ölçekte bile olsa olumsuz etkiledi. Göz kuruluğu ile baş ağrısı da bu olumsuz etkilenenlerin yaşadıkları problemlerin başında gelmekte.

Çok fazla oyun oynamak, bilgisayar üzerinden çalışmak, internette gezinmek ya da film/dizi seyretmek insanların uzun süre boyunca ekrana sabit bir şekilde bakmasını gerektirir. Bunlar da tam olarak göz kuruluğuna neden olan eylemlerdir. Peki göz kuruluğunun baş ağrısı ile bir bağlantısı var mı?

Evet, kesinlikle göz kuruluğu ile baş ağrısı arasında bir bağlantı söz konusu. Gözlerin kuruması, çoğunlukla "gerilim tipi baş ağrısı" denilen baş ağrısı tipini meydana getirir. Göz kuruluğunun neden olduğu bu tip ağrılarda çoğunlukla başın her iki kısmında da yaygın bir baskı hissi ya da ağrı hissi meydana gelir. Yani göz kuruluğu baş ağrısını tetikler.

Göz Kuruluğu Nerelere Vurur?

Göz kuruluğu baş ağrısı yapmanın yanında gözde de belirli semptomlar göstererek aslında kendini belli eder. Göz kuruluğunun belli başlı belirtileri arasında şunlar vardır: Gözlerde kaşıntı, gözlerde yanma veya batma hissi, bulanık görme, gözlerde yorgunluk hissi, ışığa hassasiyet, gözlerde kızarıklık.

Her ne kadar göz kuruluğunun semptomları belli olsa da göz kuruluğundan şüphe eden kişilerin ertelemeden bir göz doktoruna gözükmesi ve gereken önlemleri alması gerekmektedir.

Çok yaygın bir durum olduğu için göz kuruluğu toplumda fazla önemsenmese bile uzun vadede göz kuruluğu görmede ve gözün iç yapısında büyük tahribatlara sebep olarak kişiye kalıcı zararlar verebilmektedir.