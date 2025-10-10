Göz sağlığına dikkat etmenin altın kuralı açıklandı! "20 dakika ekrana baktıktan sonra 20 saniye..."

Bazı hastalıkların belirti göstermesiyle birlikte teşhis konulabildiğini, ancak bazı hastalıklarda ise hiçbir şikayet ortaya çıkmayabildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feray Aygül, o yüzden şikayeti olmayan glokom, diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı gibi hastalıklara karşı muhakkak göz muayeneleri olunması gerektiğine dikkat çekti.

Kalıcı bir körlükle sonuçlanmaması açısından bu muayenelerin önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Aygül, "Düzenli göz muayenelerinin önemini aileler çok iyi bilmelidir. Hiç şikayeti olmasa da yılda en azından 1 kere muayene olunması gerekiyor. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, düzenli yapılan egzersizler, en az ilaçlar kadar önemlidir. Çocuklar açısından bakıldığında, doğumdan 3 ay sonrasında başlanmalıdır. Çünkü doğuştan gelen katarak ya da glokom tarzında hastalıkları önceden tespit etmek çok önemlidir. Ama ilerleyen yaşlarda, görme gelişimi devam ettiği için belirli aralarla rutin kontrolleri de yapmak gerekiyor. Genelde 2,5 veya 3 yaşında göz muayenelerini tekrarlamak ya da yıllık kontrollerle okul çağına kadar çocuğun muayenelerini devam ettirmek gerekiyor" diye konuştu.