Gözdeki bu belirtiye dikkat! Körlüğün sinyali olabilir...

YÜKSEK KAN ŞEKERİ ZARAR VERİYOR

Özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının düzenli kontrollerini yaptırmalarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alp, şunlara dikkat çekti: "Diyabet temelde kan şekerinin yüksekliğiyle seyreden bir rahatsızlıktır. Buna neden olan insülin problemidir. Bu hastalıkta Tip 1 ve Tip 2 diyabet mevcuttur. Tip 1 diyabette insülinin mutlak yokluğu söz konusuyken, Tip 2 diyabette insülin mevcut olmakla birlikte hücreler tarafından kullanımında problemler yaşanır. Bunun sonucunda kan şekeri yükselir. Kan şekerinin yüksek olması vücutta bazı değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler temel olarak damar yapılarındaki bozukluklardır. Aynı zamanda kan akışkanlığı üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Tüm vücudumuzda olduğu gibi gözümüzde de hem büyük hem de küçük kılcal damarlar çok miktarda bulunmaktadır. Kan şekeri belli bir süre yüksek seyrettiğinde kan damarlarında, özellikle kılcal damarlarda birtakım değişikliklere neden olur. Bunlar kılcal damarların tıkanmasıyla sonuçlanır. Tıkanan bu kılcal damarlar nedeniyle bölgede beslenme bozukluğu oluşunca gözdeki dokular yeni damar oluşumu için birtakım sinyal molekülleri salgılamaya başlar. Bu moleküller salgılandıktan sonra yeni damarlar nedeniyle göz arkasında kabuklanmalar, ödem ve kanama oluşabilir. Gözdeki dokular çok hassas olduğu için oluşan bu yeni damarlar, kanamalar ve ödemler görmede bozulmaya neden olabilir."