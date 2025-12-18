Gözle görülmüyor ama hayati risk taşıyor! Cam pipetlerde gizli tehlike

Acil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, cam pipet kullanımının özellikle çocuk, yaşlı ve diş protezi kullanan bireyler için daha büyük risk taşıdığını belirterek, pipetin ucundaki mikroskobik çatlakların çıplak gözle fark edilemeyebileceğini bildirdi. Akyol, cam pipet kullanımının ciddi sağlık riskleri barındırabileceğini aktardı.

Akyol, cam pipetlerin sanıldığı kadar masum olmadığını vurgulayarak, "Kırılma ya da çatlama durumunda ağız, yemek borusu ve mideyi etkileyen ciddi yaralanmalara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Cam pipetlerin özellikle darbe, ani ısı değişimi veya üretim hatalarına bağlı olarak çatlayabildiğini ya da kırılabildiğini belirten Akyol, "Fark edilmeyen küçük cam parçaları ağız içine, yemek borusuna ve mideye zarar verebilir. Bu durum ağız içi kanamaları, boğazda yırtılma, yemek borusu perforasyonu ve mide-bağırsak kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol, cam parçası yutulmasının her zaman hemen belirti vermeyebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ağızdan kan gelmesi önemli bir uyarı bulgusudur. Ancak bazı vakalarda iç kanama daha geç ortaya çıkabilir. Karın ağrısı, yutma güçlüğü, mide bulantısı, kusma veya siyah renkli dışkı gibi belirtiler varsa mutlaka acil servise başvurulmalıdır. Cam pipet kullanımı özellikle çocuklar, yaşlılar ve diş protezi kullanan bireyler için daha büyük risk taşıyor. Isırma refleksi olan kişilerde cam pipet kırılma riski artar. Ayrıca pipetin ucundaki mikroskobik çatlaklar çıplak gözle fark edilemeyebilir."

Çevre dostu olması nedeniyle cam pipetlerin yaygınlaştığını ancak güvenli kullanımın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Akyol, "Silikon veya paslanmaz çelik pipetler daha kontrollü ve güvenli alternatifler olabilir. Cam pipet kullanılacaksa mutlaka çatlak kontrolü yapılmalı, düşürülmüş veya darbe almış pipetler kesinlikle kullanılmamalıdır." uyarısında bulundu.