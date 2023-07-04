Gözlerimizi bekleyen tehlike! Makyaj malzemelerinin bu şekilde kullanımı mikrop saçıyor...

Göz sağlığı yaşam kalitemizi belki de en çok etkileyen faktörlerden biri. Bu nedenle gözlerimize iyi bakmamız büyük önem taşıyor. Ancak gün içerisinde yaptığımız bazı hatalar gözlerimize de büyük zararlar verebiliyor. Başta makyaj malzemelerinin bilinçsiz kullanımı olmak üzere uzun saatler ekrana kesintisiz bakmak gibi hatalar da ilerleyen süreçlerde göz sağlığımızı olumusuz etkileyebiliyor. Düzenli göz muaynelerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Serdar Sürmeli, göz sağlığı için çeşitli uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:33 PAYLAŞ ABONE OL

"Göz sağlığı kadın erkek herkes için önemlidir. Bilinçsiz ürün kullanımı göz sağlığını olumsuz etkileyebilir" diyen Op. Dr. Serdar Sürmeli, "Örneğin makyaj temizlenmediğinde göz sağlığı da tehlikeye girebilir. Bu nedenle kozmetik kullanırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Göz çevresi oldukça hassastır. Yanlış kozmetik kullanımı nedeniyle alerjiler ve enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca kozmetik ürünler alerji yapmıyor gibi görünse de bu etki kişiden kişiye göre de değişebilir. Örneğin başkasında alerji yapmayan ürün, bir başkasında yapabilir. Bir ürün kullanımında batma, yanma, kaşıntı gibi semptomlar oluşuyorsa farklı ürünler farklı markalar denenebilir" dedi.



Makyaj malzemeleri paylaşılmamalı

Göz sağlığını koruyucu önerilerde bulunan Op. Dr. Serdar Sürmeli şöyle devam etti:

"Bir kişi kullandığı malzemeleri başka bir kişiyle paylaşmamalıdır. Bu gözde enfeksiyona neden olabilmektedir. Bazen kirpiklere yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar da alerji riski taşıyabilmektedir. Göz ve çevresine bir ürün kullanılacaksa içeriğinde retinoit olmaması uygun olacaktır. Zira bu madde gözde kuruluğa yol açar. Göz kuruluğu da farklı sorunlara davetiye çıkarabilmektedir.