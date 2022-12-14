Gözleriniz kalan ömrünüzü belirliyor! Bu ufak detay sayesinde...

Gözün arkasındaki bir zar olan retina, görsel bilgileri alan ve organize eden milyonlarca ışığa duyarlı hücreler (çubuklar ve koniler) ve diğer sinir hücrelerini içermektedir. Yaklaşık 47.000 yetişkin üzerinde yapılan bu araştırma, retinaları gerçek yaşından "daha yaşlı" olan kişilerin önümüzdeki on yılda ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Keşif, Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar için önemli bir uyarı sistemi olarak kullanılabilir. Avustralya Göz Araştırmaları Merkezi'nden ilgili yazar Doktor Mingguang He, "Retina, sistemik vasküler ve nörolojik hastalıkların artan ölüm riskleriyle ilişkili altta yatan patolojik süreçlerini değerlendirmek için benzersiz, erişilebilir bir 'pencere' sunuyor" dedi.