Gözlerinizdeki bu "sinsi hastalığa" dikkat! Ağrı yok deyip geçmeyin...

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tamer, glokomun genetik geçişli olduğunu belirterek, "Özellikle ailesinde yakın akrabalarında glokom öyküsü olan kişilerin ve herhangi bir neden ile göz muayenesine gelen özellikle 40 yaş üstü hastaların göz tansiyonu ölçümü ve glokom açısından değerlendirilmeleri çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Optik işlevi olan dokuları şeffaftır, bu şeffaflığının sebeplerinden biri de damarsız olmalarıdır. Bu damarsız yapıların beslenmesi oksijenizasyonu ve oluşan metabolik artıklarının ortamdan uzaklaştırılması aköz hümör dediğimiz özel bir sıvı ile sağlanır. Optik şeffaf göz dokuları bu sıvı ile sürekli temas halindedir. Göz bu sıvıyı sürekli olarak salgılar ve göz dokularının etrafında dolaştıktan sonra da gözü terk eder bu sürekli devam eden bir döngüdür.

Tamer, gözün birçok farklı dokuların bütünlüğünden oluşan bir organ olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

Bu sıvının göz içinde oluşturduğu bir basınç vardır. Bu basınç salgılanma ve tahliye döngüsü içinde bir dengededir, salgının normalden fazla olması veya tahliyenin zorlaşması sebebi ile göz içindeki sıvı miktarı fazlalaşınca gözün basıncı yükselir. Bu basıncın göz dokularına zarar verecek seviyelerde oluşu ile glokom hastalığı dediğimiz durum oluşur.

Glokom 'sinsi' bir hastalık. Optik sinirimizi oluşturan ve ana işlevi gözde oluşan görüntünün beyne taşınmasını sağlayan gangliyon hücrelerinin bu dengesizlik nedeni ile hasar görmesi ile görme alan kayıpları ve giderek daralması bulgularına rastlarız. Çoğu zaman ağrısız olan bu görme alan kayıplarının ve kontrast duyarlılık azalmasının hastalık ileri düzeylere geçene kadar fark edilmesi kolay olamayabilir."