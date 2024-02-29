"Gribim geçti, öksürüğüm kaldı" diyorsanız dikkat! Hiç beklemediğiniz o hastalık...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, genellikle solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu öksürüğün bazen yaşamı tehdit eden önemli hastalıkların belirtisi olabileceğini bu nedenle uzun süre geçmeyen öksürük şikayetlerinde altta yatan nedenin mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:01 PAYLAŞ ABONE OL

Bu kış influenza, adenovirüs, RSV derken birçok virüsün neredeyse ara vermeden hastalıklara neden olduğunu dolayısıyla hastalarda uzayan, inatçı öksürüğe de yol açtığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, "Geçmeyen öksürükler kimi zaman yalnızca bir gribal enfeksiyonun uzamasına bağlı olabilirken kimi zaman KOAH veya kanser gibi önemli hastalıkların habercisi de olabildiğinden tedbiri elden bırakmamakta fayda bulunuyor" dedi.



Öte yandan Dr. Yılmaz, uzun süreli geçmeyen öksürükler hakkında şu önerilere yer verdi:



"Öksürük, hava yollarının temizlenmesini ve alt solunum yollarına yabancı maddelerin girmesini önleyen önemli bir savunma mekanizmasıdır. Solunum yolumuza kaçan bir yabancı cisim, mikrop, virüs, toz, polen ve oluşan fazla ifrazat bu yolla atılır. Ancak uzun süren inatçı öksürükler, akciğerler ile ilgili ciddi sorunların habercisi de olabilir. Nadir olmamakla birlikte, akciğer dışı bazı hastalıklar da öksürüğe yol açabilir."