Gripken Endoskopi Yapılır Mı? Soğuk Algınlığı ve Gripken Anestezi Alınır Mı, Endoskopi ve Kolonoskopi Yapılması Tehlikeli Mi?

Yemek borusunun, midesinin veya bağırsaklarının incelenmesi istenen hastalar, gripken endoskopi yapılır mı bilmek ister. Ancak gribin endoskopi ile herhangi bir ilgisi yoktur ve bundan dolayı bir engel değildir. Kolonoskopi, kalın bağırsağın makattan girilerek görüntülenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve benzer şikayetlere sahip olanlar, gripken kolonoskopi yapılır mı diye sorabilir. Gripken anestezi alınır mı? Bir sorun oluşur mu?

Gripken Endoskopi Yapılır mı?

Gastrointestinal hastalıkların teşhis edilmesi için yapılan bir işlem olan endoskopi, her ne kadar ürkütücü görünse de aslında oldukça basit bir uygulamadır. Endoskopi sayesinde yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağı ile kalın bağırsak rahatlıkla görüntülenebilir. Ucunda ışık kaynağı bulunan uzun bir hortum ile ağızdan girilir ve ilgili organların incelemesi yapılır. İşlem sırasında hastaya lokal anestezi uygulanır. Bundan dolayı ağrısız ve acısızdır. Ortalama olarak 15 veya 30 dakika sürer.

Endoskopi neredeyse herkese yapılabilir, ancak yutkunmakta güçlük çeken kişilerde veya sindirim tıkanıklığı olanlarda bu yöntemin uygulanması imkansızdır. Grip gibi solunum yolu enfeksiyonları ise yutkunma güçlüğüne ve boğazda tahrişe neden olabilir. Genel olarak gripken endoskopi yaptırmakta bir sorun yoktur. Fakat, boğazın daha fazla tahriş olmasına neden olabilir.

Gripken Kolonoskopi Yaptırmak Sakıncalı mı?

Bağırsak ile ilgili tüm hastalıkların tanısı için yapılan bir işlem olan kolonoskopi, kolon ve rektum kanserinin teşhisi için oldukça mühimdir. Bu uygulama, hastanın makatından kolonoskop ile girilerek yapılır. Kullanılan aletin ucunda, kamerası ile ışığı bulunur ve bükülebilen bir yapıya sahiptir. Sanıldığı kadar korkutucu bir görüntüleme yöntemi değildir, aksine hastanın herhangi bir acı veya ağrı hissetmemesi için lokal anestezi verilir. Ortalama olarak 20-30 dakika sürer. Kolonoskopi yaptıracak hastaların, bir veya iki gün önceden bağırsaklarını temizlemesi istenir. Bunun için yüksek lif içeren gıdaları tüketmesi ve müshil gibi ilaçlardan yararlanması gerekir.

Kolonoskopinin, bağırsak veya karın zarı iltihabı olanlarda, bağırsaklarında delinme tehlikesi bulunanlarda ve kalp krizi geçirme ihtimali olan hastalarda yapılmaması daha doğrudur. Buna karşın grip veya soğuk algınlığı, kolonoskopi yaptırmaya engel bir durum değildir.

Gripken Anestezi Almak Mümkün mü?

Anestezi, ameliyatlarda veya benzeri tıbbi uygulamalarda başvurulan bir uyuşturma veya duyumsuzlaştırma yöntemidir. Uyuşturucu etkiye sahip ilaçlar kullanılarak yapılır. Amaç, hastanın acı veya ağrı yaşamasını önlemektir. Ameliyatların başarılı olmasının ve hastanın güvenli bir biçimde operasyon geçirmesinin en önemli unsurlarından biridir. Hasta kadar ameliyatı gerçekleştiren cerrah için de anestezinin başarılı bir şekilde yapılması önemlidir. Çünkü rahat ve profesyonelce çalışmasına imkan tanır.

Bazı durumlar ise hastanın anestezi almasına engeldir. Bunlar;

Kalp ve akciğer hastalıkları

Solunum yolu rahatsızlıkları (Grip, nezle, sinüzit, orta kulak iltihabı, farenjit, larenjit, bronşit vb.)

Kolları, bacakları veya karnı etkileyen bölgesel hastalıklar

Görüldüğü üzere gripken anestezi almak mümkün değildir. Ayrıca grip geçiren hastaların, gerekli görüldüğü takdirde ameliyatları da cerrahlar tarafından ertelenebilir. Bunun nedeni ise hastaların kullandığı ilaç veya antibiyotiklerin, anestezinin etkisini azaltabilecek ve istenmeyen yan etkileri meydana getirebilecek olmasıdır.