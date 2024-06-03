Guatra karşı deva! Sofralarınızdan eksik etmeyin...

İyot yetersizliği konusunda uyarılarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, "Guatrın en sık nedeni iyot eksikliğidir, bu nedenle iyotlu sofra tuzu kullanımı çok önemlidir. Fakat iyodun fazlasının da zararlı olduğu unutulmamalıdır" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:16 PAYLAŞ ABONE OL

Dünyada 130 ülkede önemli bir sağlık sorunu olan iyot yetersizliğinin; çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, yetişkinlerde guatr, hatta meme kanseri gibi ciddi problemlere yol açabildiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Esra Tutal, 1-7 Haziran İyot Yetersizliği Önleme haftası dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. Uzm. Dr. Esra Tutal, "Guatrın en sık nedeni iyot eksikliğidir, bu nedenle iyotlu sofra tuzu kullanımı çok önemlidir. Fakat iyodun fazlasının da zararlı olduğu unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.





"ZEKÂ DÜZEYİNİN AKRANLARINDAN AZ OLMASINA YOL AÇABİLİR"

İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk gruplarının doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklar olduğunu belirten Uzm. Dr. Esra Tutal, "Bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, zekâ düzeyinin akranlarına göre en az 13.5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr iyot yetersizliğin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçıdır. İyot eksikliği vücutta erken dönemde hiçbir belirti göstermezken ilerleyen dönemde, tiroit bezinin büyümesine yani guatr hastalığına ve tiroit hormonu üretiminin azalmasına (hipotiroidizme) sebep olabilmektedir" diye konuştu.