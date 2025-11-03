Güçlü bağışıklığın reçetesi açıklandı! Her gün 1 kase tüketmek yetiyor...

Bağışıklık sisteminin zayıflamasının en büyük nedenlerinden biri, bağırsak florasındaki dengesizlik. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Diyetisyeni Betül Karaöz, güçlü bağışıklığın sırrının bağırsaklarda başladığını belirtti. Solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bu günlerde, bağırsak sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

BAĞIRSAK 2. BEYİN

"Sağlığımızın merkezinde, çoğu zaman fark etmediğimiz ama vücudun tüm dengesini yöneten bir yer var; o da bağırsaklarımız" diyen Dyt. Karaöz, şunları söyledi: "Bağırsaklar yalnızca sindirimden sorumlu bir organ değildir. Aynı zamanda vücudun ikinci beyni ve bağışıklık sistemin temel taşlarından biridir. Bilimsel araştırmalar bağışıklık hücrelerinin yaklaşık yüzde 70'inin bağırsaklarda bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle, güçlü bir bağışıklık sistemi istiyorsak önce bağırsak florasını dengede tutmamız gerekiyor. Dengesiz beslenme, stres, yetersiz uyku, hazır gıdalar ve antibiyotik kullanımı bağırsak floramızı kolayca bozabiliyor."

MEVSİMİNDE SEBZE VE MEYVELER TÜKETİN

Elma, nar, ayva, balkabağı, brokoli, karnabahar, ıspanak gibi besinlerin hem vitamin hem de antioksidan deposu olduğunu söyleyen Dyt. Karaöz, "Mevsiminde beslenmek sadece geleneksel bir alışkanlık değil bilimsel bir savunma stratejisidir" dedi ve şu tavsiyelerde bulundu:

Özellikle C vitamini içeren meyveler ve sebzeler bağışıklığı desteklerken, lif açısından zengin olanlar sindirimi düzenliyor. Bu nedenle taze meyve suları yerine meyveleri tam olarak posalarıyla tüketmemiz gerekiyor.

Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kalp ve beyin sağlığını korur. Ayrıca protein, yağ ve lif kombinasyonu ile uzun süre tokluk sağlar.

Sonbaharda günışığı süresinin azalması, D vitamini eksikliğini beraberinde getiriyor. D vitamini eksikliği vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltırken, kronik yorgunluk ve depresyon riskini arttırıyor. Gerektiğinde hekim kontrolünde takviye alınması bu dönemde faydalı olabilir.