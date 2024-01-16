Günde 1 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor! Doktor mucizevi tarifi paylaştı…

Özellikle aşırı kilolu kişilerde yağlı karaciğer hastalığı ortaya çıkabilir. Ancak Dr. Eric Berg, bir içeceğin içindeki bileşenlerin karaciğeri koruyucu etkilerinin bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.
Sağlıklı bir kiloyu korumaya çalışmak gibi bazı basit yaşam tarzı değişiklikleriyle birçok karaciğer hastalığı türüne yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz; ancak Dr. Eric Berg, karaciğerinizi korumak için iki bileşenli bu içecek öneriyor.
İçeriğinde hem elma sirkesi hem de limon suyu bulunan içeceğin sağlık açısından kendine has faydaları vardır.
ELMA SİRKESİ
Dr. Berg, bazı insanların elma sirkesinin besinlerle dolu olduğunu söyledi. Ancak aslında en faydalı olan elma sirkesinin asetik asit içeriği olduğunu belirtti.
Şöyle açıkladı: "Öncelikle bu, belirli bakteriler tarafından üretilen ve vücudumuz üzerinde pek çok harika etkisi olan bir asittir. Birçok insanın yaşadığı bazı büyük sorunları, özellikle de insülin direncini çözecek. İnsülinin daha duyarlı olmasına yardımcı olur."
"Şeker hastasıysanız veya pre-diyabet hastasıysanız ya da insülin direnciniz varsa elma sirkesi bu sorunun düzeltilmesine yardımcı olabilir."
Elma sirkesinin oksidatif strese de yardımcı olabileceğini ve serbest radikal hasarını yavaşlatabileceğini ekledi.
Dr. Berg, "Ayrıca karaciğerde glikojen depolamanıza da yardımcı olabilir. "Bu, egzersiz yapmanıza ve karaciğerinizde ve kaslarınızda depolanan yakıtı kullanma kapasitenize yardımcı olacaktır. Ve aynı zamanda beyin karaciğerden yakıt alacaktır" dedi.
LİMON SUYU
Dr. Berg, bu içecekte limon suyu veya limonun tamamının kullanılabileceğini söyledi. Ancak limonun tamamını içeceğe karıştırırsanız dış kabuğunda bulunan bitkisel besinler ve esansiyel yağlar gibi ek faydalara sahip olacağınızı söyledi.
Limonun faydalarını anlatarak şunları söyledi: "Antioksidan etkilerinden anti-inflamatuara kadar pek çok farklı etkiye sahip olan, sadece doğal bileşikler olan her türlü flavonoid vardır."
"Temel olarak limonda böbrek taşlarını önlemeye iyi gelen sitrik asit var. Ayrıca mitokondriyi desteklemenize de yardımcı olacaktır. Ayrıca bolca C vitamini de içerir
"Böylece bir araya getirildiğinde karaciğeri koruyucu bir etki yaratır."
İÇECEK NASIL YAPILIR?
Dr. Berg, "Bir bardak su alın. Daha sonra bir yemek kaşığı elma sirkesi ile bir yemek kaşığı limon suyunu ekleyin. Ayrıca içine bir limonun tamamını sıkabilir veya limonun tamamını karıştırabilirsiniz. Daha sonra malzemeleri birbirine karıştırın" dedi.
Dr. Berg şunları ekledi: "Dişleri olumsuz etkilememek için pipet kullanmanızı öneririm. Biraz asidik olacak ve zamanla diş minesini etkileyebilir, ancak pipet kullanıyorsanız bu durum söz konusu değildir."
"Midenizde şiddetli bir yanma olduğunu hissediyorsanız, bu ülseriniz olduğu anlamına gelebilir, bu durumda elma sirkesi sizin için önerilmez."