Günde 1 tanesi D vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılıyor! Kas ve kemiklerinizi güçlendirecek...

Bazen bazı besinlerin fazla tüketilmesi zararlı olabilir. Peki her gün yumurta yerseniz vücudunuzda neler olur?
ZENGİN MİKTARDA D VİTAMİNİ İÇERİR
Yumurtayla ilgili harika şeylerden biri de D vitamini yüklü olmasıdır. Bu vitamin, bağışıklık sistemini düzenlemesi ve vücudumuza serotonin ve dopamin gibi iyi hissettiren hormonlar sağlamasıyla bilinir. Hatta birçok çalışma, daha yüksek D vitamini düzeylerinin daha sakin duygulara yol açtığını ve vitamin almayanların depresyon geliştirmeye daha yatkın olduğunu bulmuştur.
ZİHNİNİZİ BERRAKLAŞTIRIR
Yumurtalar sadece D vitamini eksikliği geliştirmenizi engellemekle kalmaz, aynı zamanda beyin fonksiyonlarının da iyileşmesine yardımcı olur. Hafıza, kolin adı verilen başka bir önemli besin maddesinden sentezlenen asetilkolin adlı bir nörotransmiter tarafından kontrol edilir. Yumurtalar ise beyinde hücre zarlarının yapımından ve hazırlanmasından sorumlu olan ve daha net düşünmenize yardımcı olacak kolin ile doludur.
GÖRÜŞÜNÜZÜ İYİLEŞTİRİR
Pek çok kişi havuçların görüşünüzü iyileştirmeye yardımcı olacağına inanırken aslında bu konuda yumurtalar çok daha etkilidir. Yumurta sarısı, yaşlı insanlarda görme kaybının önde gelen nedeni olan maküler dejenerasyonu önleyen lutein adı verilen bir karotenoid ile doludur.
KOLESTEROLÜ DÜZENLER
Tüm kolesterollerin kötü olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu doğru değildir. LDL seviyenizi artıran ve kalp hastalığı ve diğer sorunlara katkıda bulunan kolesterolünüz varken, "iyi" kolesterol olarak bilinen HDL de vardır. Bu, aşırı kötü kolesterolü karaciğere geçirerek ortadan kaldırır, böylece parçalanıp vücuttan atılmasına yardımcı olur. Yumurtalar da iyi kolesterolle doludur ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
DAHA UZUN SÜRE TOK TUTAR
Alınan kalori miktarını azaltmaya çalışmak kilo vermenin anahtarı gibi görünse de uzun süre aç kalmak sağlıklı beslenmeyi zorlaştırabilir. Bununla birlikte, yemeklerinizin çoğuna yumurta eklediğinizde, protein ve yağın harika kombinasyonu, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Bu sayede sık sık atıştırmalık tüketme ihtiyacı hissetmez ve kolayca kilo verebilirsiniz.
KANSIZLIĞI TEDAVİ EDER
Her gün yumurta yemek, yiyeceklerin folik asit açısından zengin olması nedeniyle vücudunuzdaki kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırabilir. Bu genel olarak anemi yaşama ihtimalinizi azaltır.
KAS VE KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Protein, çocukken yemek yerken annemizin bize hep söylediği gibi, bizi iri ve güçlü yapan yapısal, işlevsel hücreler ve dokular üreterek vücudumuzdaki kas ve kemiklerin güçlenmesinde büyük bir rol oynar. Yumurtaların her biri, kas kütlemizi güçlendirebilen ve kemiklerimizin genel sağlığını iyileştirebilen yaklaşık altı gram protein içerir.
DAHA GENÇ GÖRÜNMEYİ SAĞLAR
Beslenmenize yeterli miktarda yumurta ekleyerek yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilirsiniz. Amino asitler hücrelerimizi yeniler ve bize en çok hayalini kurduğumuz gençlik ışıltısını sağlar.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Yumurta sizi daha uzun süre tok tuttuğundan, protein açısından yüksek ve karbonhidrat açısından düşük olduğundan, kilo vermenize yardımcı olacak mükemmel bir besindir. Metabolizmamızı hızlandırdıkları ve aynı zamanda bize her gün ihtiyacımız olan sağlıklı kalori miktarını sağladıkları bulunmuştur.