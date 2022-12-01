Günde 1 tanesi D vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılıyor! Kas ve kemiklerinizi güçlendirecek...

GÖRÜŞÜNÜZÜ İYİLEŞTİRİR Pek çok kişi havuçların görüşünüzü iyileştirmeye yardımcı olacağına inanırken aslında bu konuda yumurtalar çok daha etkilidir. Yumurta sarısı, yaşlı insanlarda görme kaybının önde gelen nedeni olan maküler dejenerasyonu önleyen lutein adı verilen bir karotenoid ile doludur.

KOLESTEROLÜ DÜZENLER Tüm kolesterollerin kötü olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu doğru değildir. LDL seviyenizi artıran ve kalp hastalığı ve diğer sorunlara katkıda bulunan kolesterolünüz varken, "iyi" kolesterol olarak bilinen HDL de vardır. Bu, aşırı kötü kolesterolü karaciğere geçirerek ortadan kaldırır, böylece parçalanıp vücuttan atılmasına yardımcı olur. Yumurtalar da iyi kolesterolle doludur ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.