Günde 11 dakika erken ölümden koruyor! Her gün bunu yaparsanız...

Cambridge Üniversitesinden Prof. Dr. James Woodcock da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yürümek ya da bisiklete binmek gibi fiziksel aktivitelerin, özellikle de kalp atış hızınızı artırdığını düşünüyorsanız, bunların sizin için iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bulduğumuz şey, bu aktiviteyi her gün sadece 10 dakika yapabilseniz bile kalp sağlığına ve kanser riskinizi azaltmaya yönelik önemli faydalar olduğudur."