Günde 30 dakika yeterli! Bu yürüyüş %40 daha fazla yağ yakıyor: İncecik bir bel için...

Kilo verme sürecine başlamak çoğu kişi için oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Diyet listeleri, mucize egzersizler ve çelişkili bilgiler arasında kaybolmak çok kolay. Oysa kilo vermenin temel mantığı oldukça basit: yakılan kalorinin, alınan kaloriden fazla olması, yani kalori açığı. Bu açığı oluşturmanın en sürdürülebilir yollarından biri ise günlük hayata kolayca eklenebilen egzersizler.

Yürüyüş; kalp sağlığını desteklemesi, tansiyonu dengelemesi ve vücut yağ oranını azaltmaya yardımcı olmasıyla zaten en çok önerilen aktiviteler arasında. NHS, günde en az 10 dakikalık tempolu yürüyüşü tavsiye ediyor. Ancak hedef kilo vermekse, nasıl yürüdüğünüz en az ne kadar yürüdüğünüz kadar önemli.

İşte bu noktada devreye Nordic Walking giriyor. İskandinav ülkelerinde uzun süredir uygulanan bu teknik, özel olarak tasarlanmış yürüyüş batonlarıyla yapılıyor. University of Verona tarafından yapılan ve 6 ay süren bir araştırmada, Nordic Walking yapan katılımcıların bel çevresinde %8, toplam vücut yağında ise %8 azalma yaşadığı ortaya kondu. Araştırmaya 38 kişi katıldı ve sonuçlar, bu yöntemin klasik yürüyüşe göre kilo kontrolünde daha etkili olabileceğini gösterdi.

British Nordic Walking grubuna göre bu yöntem, baton kullanılmadan yapılan yürüyüşe kıyasla %20 daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor. Ulusal yürüyüş kulübü WALX ise Nordic Walking'in vücuttaki ana kas gruplarının %90'ını aktif hale getirdiğini, bunun da duruşu iyileştirdiğini, metabolizmayı hızlandırdığını ve daha hızlı sonuçlar sağladığını belirtiyor.

Nordic Walking aynı zamanda boyun ve omuzlardaki gerginliği azaltıyor, sırt ve karın kaslarını güçlendiriyor ve eklemler üzerindeki baskıyı düşürüyor. Yani yalnızca kilo vermek değil, daha sağlıklı ve dengeli bir vücut için de ideal.

Bu yürüyüşü yapmak için öncelikle boyunuza uygun Nordic Walking batonlarına ihtiyacınız var. Baton tutulduğunda dirseğinizin yaklaşık 90 derece açı yapması gerekiyor. Yürüyüş sırasında topukla yere basıp ayağı öne doğru yuvarlamak, parmak uçlarıyla itiş yapmak ve adım alırken batonları vücudun ön-arka hattı arasında yere saplamak temel teknikler arasında. Omuzların rahat, duruşun hafif öne eğik olması da önemli.

Kısacası; daha fazla kalori yakmak, tüm vücudu çalıştırmak ve bunu yaparken eklemleri yormamak istiyorsanız, Nordic Walking 2026'nın en iddialı fitness trendlerinden biri olmaya aday.