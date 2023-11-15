Günde 5 dakika yetiyor! Kalbinizi gençleştiren o hareket...

Hareketsizliğin ne denli zararlı olduğunu biliyoruz. Fakat hareket ederken ne kadar büyük bir etkinin ortaya çıkardığına dair yapılan son araştırmalar, önemli veriler elde etti. Artan hareketin genel sağlık ve sağlıklı kilo yönetimi açısından nasıl faydalar sağlayabileceğini görmek amacıyla University College London'dan (UCL) araştırmacılar tarafından European Heart Journal'da Kasım 2023'te yeni bir çalışma yayınlandı.
UCL'deki araştırmacılar, altı farklı uluslararası araştırmadan 15.000'den fazla kişi hakkında bilgi topladı. Her bir veri seti için katılımcılar, 24 saatlik günlük aktivitelerini ölçmek üzere kalp izleme cihazları taktılar. Bu aktiviteler, uyku programının dışında oturmak veya uzanmak gibi hareketsiz davranışların yanı sıra uyku zamanının kendisini ve ayakta durma, yürüme ve egzersiz gibi hareketleri de içeriyordu.
Araştırmacılar, günlük aktiviteye ilişkin bu verileri kullanarak günde beş dakika kadar az orta ila şiddetli aktivitenin uzun vadede sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini buldu. Örneğin, BMI değeri 26,5 olan ortalama 54 yaşındaki bir katılımcının, günlük 30 dakikalık oturmayı orta-şiddetli egzersizle değiştirerek bel boyutunda 2,4 santimetrelik bir azalma ve A1c düzeylerinde %3,6 oranında bir azalma elde edebileceğini tahmin ettiler.
Orta ve kuvvetli egzersizden kasıt nedir? UCL Cerrahi ve Girişimsel Bilim'den çalışmanın yazarı Dr. Jo Blodgett, bu egzersizin "bir koşu, hızlı bir yürüyüş veya merdiven çıkma olabileceğini, temel olarak kalp atış hızınızı yükselten ve daha hızlı nefes almanızı sağlayan herhangi bir aktivite olabileceğini" açıkladı. Günde beş dakika bile bu noktada olumlu bir etki ortaya çıkarabilir.
Bu veriler, orta ila şiddetli fiziksel aktivitenin kardiyovasküler ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağladığına dair artan kanıtlara hâlâ katkıda bulunuyor.
Bu çalışmanın sonuçları, hareketteki küçük artışların kalp sağlığı ve kalple ilgili sağlık belirteçleri üzerinde önemli, olumlu etkileri olabileceğini öne sürdü.
Kardiyovasküler sağlık ile aktif düzeydeki değişiklikler arasındaki bağlantı hakkında somut sonuçlara varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu veriler herhangi bir hareketin mümkün olduğunda oturmaktan daha iyi olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor.
Tüm bu verilere bağlı olarak daha sağlıklı bir yaşam için yoğun spor programları yerine, günlük olarak basit aktivitelerin bile kalp sağlığınızı koruyabilecek etkilere katkıda bulunabilirsiniz.