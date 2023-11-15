Günde 5 dakika yetiyor! Kalbinizi gençleştiren o hareket...

Orta ve kuvvetli egzersizden kasıt nedir? UCL Cerrahi ve Girişimsel Bilim'den çalışmanın yazarı Dr. Jo Blodgett, bu egzersizin "bir koşu, hızlı bir yürüyüş veya merdiven çıkma olabileceğini, temel olarak kalp atış hızınızı yükselten ve daha hızlı nefes almanızı sağlayan herhangi bir aktivite olabileceğini" açıkladı. Günde beş dakika bile bu noktada olumlu bir etki ortaya çıkarabilir. Bu veriler, orta ila şiddetli fiziksel aktivitenin kardiyovasküler ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağladığına dair artan kanıtlara hâlâ katkıda bulunuyor.

Bu çalışmanın sonuçları, hareketteki küçük artışların kalp sağlığı ve kalple ilgili sağlık belirteçleri üzerinde önemli, olumlu etkileri olabileceğini öne sürdü. Kardiyovasküler sağlık ile aktif düzeydeki değişiklikler arasındaki bağlantı hakkında somut sonuçlara varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu veriler herhangi bir hareketin mümkün olduğunda oturmaktan daha iyi olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor.