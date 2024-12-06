Günde 80 mikrogram d vitamini almak diyabeti önler mi? İşte ilginç sonuçlar...

Düşük D vitamini seviyelerinin, gözlemsel çalışmalarda tip 2 diyabet riskini artırdığı tespit edilmişti. Ancak bu çalışmalar, D vitamini takviyesinin doğrudan diyabet riskini azaltıp azaltmadığını kanıtlayamıyor. Deneysel çalışmalar ise yalnızca prediyabeti olan bireylerde, yüksek doz D vitamini kullanımının diyabet riskini hafifçe düşürebileceğini ortaya koydu. Prediyabeti olmayan bireylerde ise bu tür etkiler gözlemlenmedi. Ancak bu kişiler üzerinde yapılan çalışmalar kısa süreliydi veya düşük dozlarla sınırlıydı.