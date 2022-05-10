Günde bir kaşık tüketmeniz yeterli! Birden fazla hastalığı önlüyor

KALBİ KORUYOR Çoğu insan balın aslında harika bir antioksidan kaynağı olduğunu bilmiyor. Yüksek kaliteli ve yüzde yüz doğal bir bal olduğundan emin olun. Antioksidanlar hücreleri bakterilerden korur ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları önler.

BAL DİŞLERE ZARAR VEREBİLİR Bal ne kadar faydalı bir besin olsa da, tükettiğiniz miktara dikkat edin. Diğer şeker türleri gibi bal da dişlerinizi çürütebilir, aynı zamanda diş eti hastalığınızı artırabilir.