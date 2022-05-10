Günde bir kaşık tüketmeniz yeterli! Birden fazla hastalığı önlüyor

Tadı bal gibi olsada zehir etkisi yaratan balın, sağlığımız üzerinde birçok yan etkisi mevcut. Yapılan araştırmalarda, balın fazla tüketilmesi sonucunda kusma, ateş gibi kötü etkilere sebep oluyor. Fakat bazı etkileri var ki adeta vücudunuzu yeniliyor. İşte sizler için, balın sağlıklı bir diyete dahil edilmesinin yararları ve sakıncaları hakkında beslenme uzmanlarına sorular sorduk.
BAL İLTİHABI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR
Balın şaşırtıcı yan etkilerinden birinin iltihabı azaltmaya yardımcı olabilmesi olduğunu söylüyor. Bal, kandaki prostaglandin seviyelerini düşürerek anti-inflamatuar özellikler içeriyor. Aynı zamanda adet sancılarını azaltmada etkili olduğu söyleniyor.
ÖKSÜRÜK ŞİDDETİNİ AZALTIYOR
Bal tüketmek, öksürük sıklığı ve öksürük şiddeti de dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar balın dekstrometorfan içerikli popüler öksürük ilaçlarından daha iyi olmasa da aynı derecede iyi çalıştığını gösteriyor. Ayrıca 1 yaşından küçük çocuklara asla bal vermeyin!
KALBİ KORUYOR
Çoğu insan balın aslında harika bir antioksidan kaynağı olduğunu bilmiyor. Yüksek kaliteli ve yüzde yüz doğal bir bal olduğundan emin olun. Antioksidanlar hücreleri bakterilerden korur ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları önler.
BAL DİŞLERE ZARAR VEREBİLİR
Bal ne kadar faydalı bir besin olsa da, tükettiğiniz miktara dikkat edin. Diğer şeker türleri gibi bal da dişlerinizi çürütebilir, aynı zamanda diş eti hastalığınızı artırabilir.
YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI OLANLAR İÇİN SORUN OLUYOR
Fruktoz balda bulunan ana şekerdir. Bunu akılda tutarak, yağlı karaciğer hastalığı olanlar için tehlikeli olabilir. Fruktoz, karaciğer tarafından metabolize ediliyor. Bu da yağlı karaciğer hastalığı olanlar için sorun teşkil ediyor. Ayrıca yağlı karaciğer hastalığı olan bireylere alkolden kaçınmaları ve fruktoz alımını sınırlamaları öneriliyor.