Günde bir saat yapmak ömrü uzatıyor! Bilim insanları yaşlanmayı engellemenin formülünü buldu…

Egzersizin yararı konusunda hemen herkes hemfikir olsa da; bu süreçte etkinliğinin ne denli güçlü olduğuna dair elde edilen yeni veriler, bu bilgiyi giderek güçlendiriyor. Uzmanlar, sağlıklı kalmak için her hafta en az 150 dakika fiziksel aktivite yapılması konusunda uyarıyor.
"ERKEN ÖLÜMÜ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR"
Health and Quality of Life Outcomes'ta yayınlanan bir çalışma, aktif bir egzersiz alışkanlığının yaşam kalitenizi artırmaya ve hatta belirli bir yaştan sonra erken ölüm riskinizi düşürmeye de yardımcı olabileceğini göstermiştir.
Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, 60 yaşın üzerindeyken fiziksel olarak aktif geçirilen süredeki azalmanın daha düşük yaşam kalitesiyle bağlantılı olduğunu buldu.
"YAŞAM KALİTESİ ANKETLERİYLE SONUÇLAR ELDE EDİLDİ""
Yaklaşık 1.500 katılımcıyla yapılan araştırma, aynı durumun televizyon izlemek veya kitap okumak gibi hareketsiz geçirilen süredeki artışlar için de geçerli olduğunu gösterdi.
Ekip, araştırma kapsamında 60 yaş ve üstü 1.433 kişinin aktivite seviyelerini ivmeölçerler kullanarak izledi. Katılımcılar, ağrı, kendine bakma yeteneği ve kaygı/ruh halini içeren sağlık ve esenliğin bir ölçüsü olan sağlıkla ilgili yaşam kaliteleri hakkında anketler doldurdular.
Ankete verdikleri yanıtlara göre 0 (en kötü yaşam kalitesi) ile bir (en iyi) arasında bir puan verildi. Sonuçlar ise oldukça etkiliyiciydi. Düşük puanlar, hastaneye yatış riskinin artması, hastaneye yatışın ardından daha kötü sonuçlar ve erken ölümle bağlantılıdır.
"HAREKET EDENLERDEDAHA YÜKSEK BİR YAŞAM KALİTESİ"
Ortalama olarak katılımcılar, davranış ve yaşam kalitesindeki herhangi bir değişikliği not etmek için yaklaşık altı yıl sonra takip edildi. Katılımcılar, öncelikle günde yaklaşık 24 dakika veya daha az orta ile şiddetli egzersiz tamamlıyordu. Bu süreçte hareketsiz kalma süresi erkeklerde günde ortalama 33 dakika, kadınlarda günde ortalama 38 dakika arttı.
Daha orta ila şiddetli fiziksel aktivite yapan ve ilk değerlendirmelerinde hareketsiz olarak daha az zaman geçiren katılımcılar, daha sonra daha yüksek bir yaşam kalitesine sahipti.
Daha aktif olmak için harcanan günde sadece bir saat, 0.02 daha yüksek yaşam kalitesi skoru ile bağlantılı olduğu keşfedildi. Yaşam kalitesi puanları, ilk değerlendirmeden bu yana geçen altı yıl içinde gerçekleştirilen her daha az fiziksel aktivite dakikası için 0,03 oranında düştü.
"HASTANEYE YATIŞ RİSKİNDE YÜZDE 4,2'LİK ARTIŞ"
Daha uzun süre hareketsiz kalan insanlar da daha düşük bir yaşam kalitesi yaşadılar ve bir dakika daha fazla puan 0,012 azaldı. Referans noktası olarak, yaşam kalitesi skorlarında 0,1 puanlık bir iyileşme daha önce erken ölümde yüzde 6,9'luk bir azalma ve hastaneye yatış riskinde yüzde 4,2'lik bir azalma ile ilişkilendirilmişti.
Cambridge Üniversitesi Halk Sağlığı ve Birinci Basamak Bakım Departmanından Doktor Dharani Yerrakalva yaptığı açıklamada yapabildiğiniz noktada; oturarak geçirdiğiniz vakti aktif bir şekilde geçirmenin büyük etkileri olduğunu belirtti.
"SAĞLIKLI BİR YAŞLILIK DÖNEMİ İÇİN HAREKET ANA NOKTA"
Bu durumun, yaşam kalitesinde, fiziksel ve zihinsel refahta potansiyel olarak önemli iyileştirmeler oluşturacağını ve ileriki yaşamda sağlıklı bir yaşlılık dönem geçirebileceğinizi de sözlerine ekledi.
Yerrakalva; "Örneğin, daha fazla fiziksel aktivite, osteoartrit gibi yaygın durumlarda ağrıyı azaltır ve fiziksel olarak daha aktif olmanın, yaşlı yetişkinlerin kendilerine bakmaya devam etmelerini sağlayan kas gücünü geliştirdiğini biliyoruz" açıklamasında bulundu. Benzer şekilde, depresyon ve kaygı yaşam kalitesiyle bağlantılıdır ve daha aktif ve daha az hareketsiz olmakla iyileştirilebilir.