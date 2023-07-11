Günde bir saat yapmak ömrü uzatıyor! Bilim insanları yaşlanmayı engellemenin formülünü buldu…

Ekip, araştırma kapsamında 60 yaş ve üstü 1.433 kişinin aktivite seviyelerini ivmeölçerler kullanarak izledi. Katılımcılar, ağrı, kendine bakma yeteneği ve kaygı/ruh halini içeren sağlık ve esenliğin bir ölçüsü olan sağlıkla ilgili yaşam kaliteleri hakkında anketler doldurdular. Ankete verdikleri yanıtlara göre 0 (en kötü yaşam kalitesi) ile bir (en iyi) arasında bir puan verildi. Sonuçlar ise oldukça etkiliyiciydi. Düşük puanlar, hastaneye yatış riskinin artması, hastaneye yatışın ardından daha kötü sonuçlar ve erken ölümle bağlantılıdır.

"HAREKET EDENLERDEDAHA YÜKSEK BİR YAŞAM KALİTESİ" Ortalama olarak katılımcılar, davranış ve yaşam kalitesindeki herhangi bir değişikliği not etmek için yaklaşık altı yıl sonra takip edildi. Katılımcılar, öncelikle günde yaklaşık 24 dakika veya daha az orta ile şiddetli egzersiz tamamlıyordu. Bu süreçte hareketsiz kalma süresi erkeklerde günde ortalama 33 dakika, kadınlarda günde ortalama 38 dakika arttı. Daha orta ila şiddetli fiziksel aktivite yapan ve ilk değerlendirmelerinde hareketsiz olarak daha az zaman geçiren katılımcılar, daha sonra daha yüksek bir yaşam kalitesine sahipti. Daha aktif olmak için harcanan günde sadece bir saat, 0.02 daha yüksek yaşam kalitesi skoru ile bağlantılı olduğu keşfedildi. Yaşam kalitesi puanları, ilk değerlendirmeden bu yana geçen altı yıl içinde gerçekleştirilen her daha az fiziksel aktivite dakikası için 0,03 oranında düştü.