Güne yorgun başlamanızın asıl sebebiymiş! Uzmanı açıkladı: "Eksikliği halsizliğe yol açıyor..."



EN ETKİLİ KAYNAĞI GÜNEŞ

Uzm. Dr. İmanlı, D vitaminin en etkili kaynağının güneş olduğunu belirterek, "Bunun yanında somon, ton balığı, palamut, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri de besin yoluyla destek sağlayabilir" diye konuştu.

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR

D vitamininin bilinçsiz kullanımının da ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. İmanlı, "Aşırı D vitamini alımı kanda kalsiyum birikmesine, yani hiperkalsemiye neden olabilir. Bu durumda bulantı, kusma, karın ağrısı ve böbrek taşı gibi problemler görülebilir" uyarısında bulundu.