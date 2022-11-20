Güneş ışığından daha zengin bir D vitamini kaynağı! Her gün 1 adet yemek tüm ihtiyacınızı karşılıyor…

Vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için tüm yıl boyunca D vitamini alım gereksinimlerini karşılamak önemlidir. Bu nedenle en zengin D vitamini depolarını sizler için listeledik.
GÜNEŞ IŞIĞI
İnsan vücudu güneşe maruz kaldığında doğal olarak D vitamini sentezleyebilir Araştırmalar, en yoğun güneş saatlerinde (10:00 - 15:00) haftada en az iki kez yüze, kollara, bacaklara veya sırta 5-30 dakika güneşe maruz kalmanın genellikle yeterli D vitamini sentezine yol açtığını göstermektedir.
Bununla birlikte, daha yüksek enlemlerde yaşamak, kış ayları, ileri yaş, daha koyu ten veya cildinizi her zaman giysi veya güneş kremi kullanmak gibi, bunu engelleyen birkaç faktör vardır. Tabii ki direkt güneş ışığının cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı güneşten korunmak önemlidir.
D VİTAMİNİ TAKVİYESİ
Çoğu multivitamin bir miktar D vitamini içerir. Ayrıca tüketilebilecek bireysel D vitamini takviyeleri de vardır. 50 yaşın üzerindeki yetişkinler veya kısmen anne sütü ile beslenen bebekler için takviye önerilir. Tüm vitamin takviyelerinde olduğu gibi, çok fazla almak zarar verebilir, bu nedenle D vitamini takviyesi satın almadan önce daima bir doktora veya bir diyetisyene danışın.
SOMON
D vitamini yüksek yiyeceklerin arasında somon genellikle listenin başında gelir. Somon yağlı bir balıktır ve D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için güzel bir birleşimdir. D vitamini içeriği, somonun vahşi veya çiftlikte yetiştirilmesine bağlı olarak değişir ve yabani somonda daha D vitamini yüksek konsantrasyonu vardır.
RİNGA
Bu küçük balık en iyi D vitamini kaynaklarından biridir. Çiğ, konserve, tütsülenmiş veya salamura olarak yenebilir ve omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri ve protein gibi besinlerle doludur. Ringa balığı sizin için iyi olan bulması kolay, tüketimi keyifli bir seçenek olabilir.
SARDALYA
Fazladan D vitamini alırken yemeğinize bir tutam tuzlu lezzet katmak istiyorsanız, karışıma biraz sardalya atmak isteyebilirsiniz. Sardalya, iyi miktarda D vitamini, kalsiyum ve B12 vitamininin yanı sıra bir miktar da demir, niasin ve A vitamini sağlar. Tuz alımınızı azaltmanız gerekiyorsa, belki başka bir yağlı balığı tercih etmeniz sizin için faydalı olabilir.
TRANÇA BALIĞI
Trança yüksek D vitamini seviyeleri de dahil olmak üzere birçok besinle dolu başka bir balıktır. Aynı zamanda mükemmel bir selenyum, B vitaminleri ve omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Tüketimi, vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm besinler ve kronik inflamasyonun olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur.
USKUMRU
Normal bir uskumru filetosu, çoğu yetişkin için önerilen günlük D vitamini alımının %100'ünden fazlasını sağlar. Bu da yağlı bir balık olan uskumruyu en iyi D vitamini kaynaklarından biri yapar. Diğer yağlı balıkların çoğunda olduğu gibi uskumru da harika bir D vitamini, omega-3 yağ asitleri, selenyum ve protein kaynağıdır.
TON BALIĞI
Kolay ulaşılabilir bir D vitamini kaynağı da, bir konserve ton balığıdır. Ton balığı yemenin, özellikle yağ yerine suda paketlendiğinde birçok sağlıklı faydası vardır. Suda konserve ton balığı satın almak genellikle tercih edilir çünkü daha az kalori içerir ve daha fazla omega-3 içerir.
İSTİRİDYE
Deniz ürünleri kategorisinde düşük kalorili, besin değeri yüksek bir seçenek arıyorsanız istiridye yemeyi düşünebilirsiniz. İstiridye, D vitamini ve çinko bakımından şaşırtıcı derecede yüksektir.
KARİDES
Karides, yüksek miktarda kolesterol içerdiği için kötü bir üne sahiptir. Ancak kolesterol konusu, özellikle doymuş yağ miktarlarını karşılaştırırken, eskiden sanıldığından çok daha karmaşıktır. Karides etten çok daha az yağ içerir ve omega-3 yağ asitleri içerir. Karides ayrıca D vitamini, demir, selenyum ve protein içerir. Daha sağlıklı bir seçim için panelenmiş veya kızarmış karideslerden kaçının.
YUMURTA SARISI
Sadece yumurta beyazını yerseniz, birçok yararından faydalanamazsınız. Proteinin çoğu yumurtanın beyaz kısmında bulunur, ancak sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller (D vitamini dahil) çoğunlukla yumurtanın sarısında bulunur. Güneş ışığında dışarıda dolaşmasına izin verilen tavuklar, yumurtalara içeride yetiştirilen tavuklardan daha fazla D vitamini aktarır.
MANTAR
Mantarlar benzersizdir çünkü D vitamininin tek doğal bitki kaynağıdır. İnsanlar gibi mantarlar da güneşe maruz kaldıklarında vitamini sentezleyebilirler. Mantarlardaki D vitamini içeriği, hem hasat öncesi hem de hasat sonrası ultraviyole ışıkla arttırılabilir. Mantarlar vitaminin (D2 Vitamini) biraz farklı bir versiyonunu üretir, ancak vücudunuz için yararlıdır.
DANA KARACİĞERİ
Karaciğer pek çok yemeğe girmez ancak A vitamini, demir ve protein gibi iyi besinlerle doludur. Dana karaciğeri bu listede yer alıyor çünkü aynı zamanda zengin bir D vitamini kaynağıdır. Genel olarak sakatat, günlük D vitamini alımınızı artırmak için en iyi et seçenekleri arasındadır..