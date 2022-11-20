Güneş ışığından daha zengin bir D vitamini kaynağı! Her gün 1 adet yemek tüm ihtiyacınızı karşılıyor…

Vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için tüm yıl boyunca D vitamini alım gereksinimlerini karşılamak önemlidir. Bu nedenle en zengin D vitamini depolarını sizler için listeledik.

GÜNEŞ IŞIĞI

İnsan vücudu güneşe maruz kaldığında doğal olarak D vitamini sentezleyebilir Araştırmalar, en yoğun güneş saatlerinde (10:00 - 15:00) haftada en az iki kez yüze, kollara, bacaklara veya sırta 5-30 dakika güneşe maruz kalmanın genellikle yeterli D vitamini sentezine yol açtığını göstermektedir.

Bununla birlikte, daha yüksek enlemlerde yaşamak, kış ayları, ileri yaş, daha koyu ten veya cildinizi her zaman giysi veya güneş kremi kullanmak gibi, bunu engelleyen birkaç faktör vardır. Tabii ki direkt güneş ışığının cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı güneşten korunmak önemlidir.

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ

Çoğu multivitamin bir miktar D vitamini içerir. Ayrıca tüketilebilecek bireysel D vitamini takviyeleri de vardır. 50 yaşın üzerindeki yetişkinler veya kısmen anne sütü ile beslenen bebekler için takviye önerilir. Tüm vitamin takviyelerinde olduğu gibi, çok fazla almak zarar verebilir, bu nedenle D vitamini takviyesi satın almadan önce daima bir doktora veya bir diyetisyene danışın.