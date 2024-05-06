Güneş kremi kullanırken dikkat! Eğer yağlı bir cilt tipine sahipseniz...

SPF (Güneş Koruma Faktörü) seçimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Yazıcı, "Cilt tipi, güneşe maruz kalma süresi, güneşin yoğunluğu ve bulunulan coğrafya SPF değerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle açık tenli ve hassas cilde sahip olanların yüksek SPF değerine sahip güneş kremleri tercih etmeleri gerekiyor. Biz en az 30 SPF değerine sahip ve mümkünse suya dayanıklı güneş kremlerinin tercih edilmesini öneriyoruz" dedi.

CİLT TİPİNE UYGUN GÜNEŞ KREMİ TERCİH EDİLMELİ

Güneş kremi kullanımı konusunda bilinçli olmanın cilt sağlığı açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Yazıcı, "Cilt tipine uygun güneş kremi seçimi önemli bir noktadır. Yağlı ciltler için hafif formüllü, su bazlı güneş kremleri tercih edilirken, kuru ciltler için nemlendirici özelliklere sahip güneş kremleri kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

SADECE EVDEN ÇIKARKEN SÜRMEK YETMEZ

Doğru kullanım tekniklerinin güneş kreminin etkinliğini artırmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Güneşe çıkmadan en az 30 dakika önce kremi cilde uygulamak, 2 saatte bir tekrarlamak, su ile temastan sonra tekrarlamak ve yüz ile vücut için ayrı ürünler kullanmak çok önemli. Ayrıca güneş kremi kullanımıyla birlikte diğer korunma önlemleri de alınmalı. Şapka ve gözlük kullanımı, gölgeli alanlarda bulunma gibi önlemlerle güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün" diye konuştu.

YIL BOYUNCA KULLANILMALI

Güneş kremlerinin sadece yaz aylarında değil 4 mevsim kullanılması gerektiğini söyleyen Yazıcı, "Güneş kreminin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca düzenli olarak kullanılması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Güneş ışınları, kış aylarında da cilt üzerinde lekelenme ve kızarıklık gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle gündüz cilt bakım rutininin son aşaması olarak güneş kremi kullanılmalı" dedi.