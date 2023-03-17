Güneş Kremi Ne İşe Yarar? Güneş Kremi Faydaları Neler ve Neyden Korur?

Güneş kremi faydaları neler biliyor musunuz? Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi doğru güneş kremi arayışına giriyor. Peki güneş kremi ne işe yarar, neyden korur, sadece yazın mı kullanmalıyız bu soruların yanıtını mı arıyorsunuz? Yüze güneş kremi sürmek faydalı mı, güneş kremi sürmezsek ne olur? Bu soruların ve çok daha fazlasının yanıtını yazımızda sizin için derledik. İşte güneş kremleriyle ilgili aklınıza takılan tüm sorularınızın yanıtları!

Güneş Kremi Ne İşe Yarar? Güneş Kremi Sürmek Faydalı Mıdır?

Güneş kremi cildiniz ve vücudunuz üzerinde koruyucu bir katman oluşturur. Bu katman sizi güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korur. Kullanımı çok basit olan bu ürünler yani güneş kremleri bilinenin aksine sadece yaz aylarında değil her mevsim cildinizi korur. Yaz aylarında güneşin etkileri daha fazla hissedildiği için sadece yazın kullanmak gerekir gibi düşünülse de özellikle son yıllarda güneş kremlerini 4 mevsim kullanmak gerektiği konusunda uzman görüşleri bulunmaktadır. Güneş kremleri cildinizi zararlı UV ışınlarına karşı koruyarak kansere yakalanma riskinizi azaltır. Güneş kremleri içerisindeki besleyici ve onarıcı maddeler sayesinde sizi cilt kanserine karşı korur. Ayrıca güneş kremi kullanmak; yaşlanmayı geciktirir, güneş lekelerinin oluşumunu engeller ve güneş yanıklarına karşı cildinizi korur.

Doğru Güneş Kremi Nasıl Seçilir? Güneş Kremi Nasıl Kullanılır?

Güneş kremi seçiminde markadan önce SPF adı verilen koruma faktörüne dikkat edilmelidir. Güvenilir markalardan yapacağınız güneş kremi alışverişlerinizde 15 SPF'ten büyük faktörlü kremleri tercih etmeli, yüzünüz için de 30 SPF'den büyük kremleri seçmelisiniz. Elbette ki hassas ciltliyseniz koruma faktörünü artırmanız sizin için yararlı olacaktır.

Güneş kremlerini dışarı çıkmadan yarım saat önce vücudunuzun tüm açık bölgelerine (yüz, boyun, dudaklar, kulak üstleri, boyun ve erkeklerde saçsız kafa derisi de dahil) sürmeliniz. Güneş kremini 4 mevsim kullanmaya özen göstermelisiniz. Kış aylarında günde bir iki kez sürmeniz yeterliyken yaz aylarında 2 saatte bir tazelemeli, suya girip çıktıkça yeniden sürmeli hatta balkonda otururken bile krem sürmeyi atlamamalısınız.