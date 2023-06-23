Güneş kremi seçerken dikkat edilmesi gerekenler! Eğer cildinizde böyle görünüyorsa...

Yazın gelişiyle birlikte güneş kremlerine olan ilgi de arttı. Ancak bilinçsiz kullanılan güneş kremleri güneş yanıklarının önüne geçmede yeterli olmayabiliyor. Konu hakkında konuşan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, güneş kreminin nasıl uygulanacağını ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:07 PAYLAŞ ABONE OL

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, yaz aylarında deniz ve kumun tadını çıkartmak için güneşte fazla kalan özellikle beyaz tenli insanların dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Ultraviyole ışınlarının gün ışığının olduğu tüm ortamlarda mevcut olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ekiz, "Güneş koruyucuları organik (kimyasal) ve inorganik (fiziksel) olmak üzere 2 gruba ayırmak mümkündür. Kimyasal koruyucular UV radyasyonu emerler, karmaşık moleküler etkileşimler gösterirler. Fiziksel koruyucular fiziksel olarak ışığı bloke eden ve yansıtan küçük parçacıklardan oluşur. Opak beyaz kalıntı bırakan fiziksel güneşten koruyucular görüntü açısından rahatsızlık verse de transparan güneşten koruyuculara göre daha etkilidirler" dedi.



"Güneş koruyucular 2-3 saatte bir yenilenmeli"

Güneş koruyucularının, dışarı çıkmadan 30 dakika önce sürülmesini ve 2- 3 saatte bir yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ekiz, "Yüzme, terleme, yüzü silme ve temizleme işlemlerinden sonra güneşten koruyucuların tekrarlanması gereklidir. Güneşten koruyucuların etkisini koruyabilmesi için 2-3 saatte bir tekrarlanmaları gerekmektedir. Günde 1 kez güneş koruyucu kullanımı yeterli değildir. Güneşten koruma faktörü (SPF) değeri 30'un üzerinde olan ürünler tercih edilmelidir. Yapılan çalışmalarda 30 koruma faktörünün üzerindeki koruyucular arasında net olarak bir farklılık tespit edilmemiştir ve yaklaşık yüzde 90 ve üzeri koruma sağlar" ifadelerine yer verdi.