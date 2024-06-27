Güneş yanıklarına en etkili çözüm! Biraz sürün ve bekleyin...

Kaya, "İlk çağlardan beridir insanların sağlık için yaptığı en önemli şeylerden biri korunmaktır. Güneş yanıkları için de yapılması gereken ilk şeylerden biri güneşin en etkili olduğu 10.00 ile 14.00 saatleri arasında güneşten kaçınmak ve böylece zararlı etkilerinden korunmaktır. Bu saat aralıklarında güneşe çıkmak zorunda kalan insanlar ise güneşin direk tenlerine gelmesini engelleyecek kıyafetler, şapka, şemsiye ve ince kıyafetler tercih etmeliler. Denize girmek veya sahillerde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar ise güçlü bir güneş kremi kullanmaya özen göstermeli" dedi.