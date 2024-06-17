Güneşleneyim derken hayatınızı tehlikeye atmayın!

Yüksek sıcaklıklarda sıcak çarpması (hipertermi) riskinin arttığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecit Bahar, “Sıcak çarpması genellikle vücut ısısının 40 derece ve üstüne çıktığı sıcaklıklarda meydana gelir. Sıcak çarpmasının en sık nedeni güneşe uzun süre maruz kalınmasıdır. Zorunlu bir durum olmadıkça güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalıdır” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:42 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecit Bahar, sıcak çarpması hakkında açıklamalarda bulundu. Sıcak çarpmasının kısaca ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Bahar, "Sıcak çarpması ya da güneş çarpması olarak da bilinen hipertermi; sıcak ortamlarda güneşe alışılmadık şekilde uzun süre maruziyete bağlı olarak gelişen ve vücut ısısının genellikle 40 derece üzerinde olduğu hayatı tehdit edebilen acil bir durumdur. Vücudun termostatı olarak çalışan ve ısı dengesini sağlayan hipotalamusun bu süreçte yeterli ısı regülasyonunu sağlayamamasına bağlı gelişir" diye konuştu.

2 FARKLI KLİNİK ŞEKLİ VARDIR Sıcak çarpmasının iki farklı klinik şeklinin olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Bahar, "Bunlar eforla oluşan sıcak çarpması ve eforsuz oluşan klasik sıcak çarpmasıdır. Eforla oluşan sıcak çarpması genellikle yüksek sıcaklarda yoğun egzersiz yapan genç bireylerde görülürken klasik sıcak çarpması daha çok yaşlılar ve çocukları etkiler" dedi.