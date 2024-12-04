Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın! Uzman uyardı: "Ölüme neden olabilir..."

Yaş ilerledikçe tüm vücudumuz gibi yüzümüz de yaşlanıyor. Cildimiz kırışıyor, yüz ve boyun bölgemizde sarkmalar meydana geliyor. Yaş belirtilerinin belirgin olarak ortaya çıktığı yüz bölgesinde, cerrahi işlem olmaksızın sarkmanın düzeltilemeyeceği durumlarda ise devreye yüz germe ameliyatları giriyor.

KİMLERE YAPILMALI?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, kimlere yüz germe ameliyatlarının yapılabileceğini şöyle anlattı: "40'lı yaşlarda daha kısa kesilerle yüz germe işleminin yapılması daha uygun olabilir. İleri yaşlarda çok fazla yüz bölgesine müdahale etmek gerekli olacağından, daha fazla işlem gerektiren yüz germe cerrahisi gerekli olabilir. Genç yaşlarda ise yüz bölgesinde bu tarz ciddi işlemlerin yapılması uygun olmayabilir."

5 SAAT SÜRÜYOR

Yüz germe işleminin nasıl yapıldığından da bahseden Prof. Dr. Çil, "Yüz germe işlemi çoğunlukla genel anestezi adı verilen, hastanın uyutulduğu anestezi altında yapılması tercih edilen bir cerrahi işlemdir. Ameliyat süresi yapılacak işlemlere göre değişmekle birlikte ortalama 5 saat sürmektedir. Ameliyattan sonra yüz bölgesi bandaja alınmakta, yüzdeki bandajlar açıldıktan sonrada çoğunlukla 1 hafta- 10 gün süresince baş bölgesine özel korseler giydirilmektedir" diye konuştu.

BÜYÜK BİR CERRAHİ İŞLEM

Yüz germe ameliyatının, büyük cerrahi işlemlerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çil, "Her ameliyatta görülebilecek kanama, enfeksiyon, yara iyileşme problemleri gibi komplikasyonlar görülebilir. Yeterli deneyimi olmayan merkezlerde bu komplikasyon oranları artabilir. Yüz germe işlemi uygun eğitimi almış kişiler tarafından, uygun merkezlerde yapılması gereken bir işlem" dedi.



TEK TİP YÜZ GERME OPERASYONU YOK

FARKLI yüz germe tekniklerinin mevcut olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çil, şöyle dedi: "Tek tip yüz germe ameliyatı tüm kişilere uygun değildir. Kişinin yaşına ve yüz bölgesinde oluşmuş olan değişikliklere bağlı olarak cerrahi teknikler değişebilmektedir. Bu teknikler kısa bir izin kulak önünde bırakıldığı 'short scar' (kısa iz) tekniğinden izin saçlı deri ve kulak arkasına kadar uzandığı değişik kesi tekniklerine kadar birçok farklar gösterebilmektedir. Cerrah, yüz bölgesini değerlendirdikten sonra kişiye uygun yüz germe cerrahi tekniğini seçerek, işlemi gerçekleştirmektedir."





NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

YÜZ germe ameliyatlarından sonra nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise Prof. Dr. Çil, şöyle açıkladı: "Yüz bölgemizi güneş ışınlarından korumamız gerekir. Bunun için tüm yüz bölgemizi güneş ışınlarını direkt etkilerinden koruyacak geniş şapkalar ve geniş çerçeveli güneş gözlükleri kullanmamız uygun olur. Uygun nitelikte güneşten koruyucu kremler kullanmamız gerekir. Ameliyat sonrası yara yerlerinin hijyenine dikkat edilmeli. Beklenmedik bir durumda ise hemen doktorunuza başvurmanız gerekir."



ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Kişilerin var olan hastalıklarını uzman hekime söylememelerinin de ölümcül komplikasyonlara neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Çil, şu bilgileri paylaştı: "Yüz germe ameliyatı olacak kişiler çoğunlukla ileri yaş grubundadır. Dolayısıyla ileri yaşlarda artan kalp, tansiyon, şeker, tiroit gibi hastalıklar yüz germe vakalarında daha fazla görülebilmektedir. İşlemi yapacak olan cerraha ve anesteziye bu hastalıkları söylememiz çok önemlidir."