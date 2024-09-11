Haftada 3 kez bunu yapan Alzheımer riskini bitiriyor!

Ayrıca, orta seviyede zihin egzersizi yapan yaşlıların da düşük seviyeli yapanlara göre daha yüksek dikkat süresine sahip olduğu gözlemlendi.

Araştırmacılardan Kim Junhyoung, hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlılara haftada en az üç veya dört kez bulmaca çözmelerini, kitap okumalarını veya benzer şekilde zihinsel uyarıcı faaliyetlerde bulunmalarını önerdi.