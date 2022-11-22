Haftada bir kere nevresim yıkamak sizi ölümcül hastalıktan koruyabilir!

İngiltere'de bir mobilya şirketinin yaptığı araştırmaya göre; İngiltere'de yaşayan insanların üçte biri nevresimlerini yılda yalnızca bir kez yıkıyor. Tüm dünyada alışkanlıklar böyle olmasa da, nevresimlerle temas büyük bir patojen riskini de beraberinde getiriyor.
Araştırmalar, yatakların bir patojen kaynağı haline gelmesi çok az zaman alması nedeniyle çarşafları nadiren yıkamanın sağlık açısından tehlike oluşturabileceğini gösteriyor. Özellikle zatürree, apandisit gibi birçok rahatsızlığa zemin hazırlayabiliyor.
"BİRÇOK ÖLÜ DERİ HÜCRESİNİN NEVRESİMLERDE BİRİKMESİ RİSK TAŞIYOR"
Uyku uzmanları, vücudun her gece uyku esnasında binlerce ölü deri hücresi ile birlikte vücut yağı ve sıvılarını dışarı attığını belirtiyor. Özellikle alerji, astım, rinit ve egzema alevlenmeleriyle bağlantılı olan toz akarları da nevresimlerdeki önemli faktörler arasında yerini alıyor.
Uyku uzmanları, hasta olan kişiler için çarşafların ve nevresimlerin günlük olarak değiştirilmesini uygun olduğunu, toz akarlarının bazı insanların bedenlerinde alerjik reaksiyonlar konusunda büyük riskler taşıyabileceğini belirtti.
"TOZ AKARLARININ YUVASI HALİNE GELEBİLİR"
Belirtiler arasında öksürme, hapşırma, deri döküntüleri, gözde kaşıntı ve burun akıntısı olabilir. Toz akarları da astım hastaları için önemli bir yaygın tetikleyicidir. Bu nedenle nevresimlerin daha sık yıkanması konforunuz ve sağlığınız için büyük faydalar sağlar.
Cleveland Clinic'te Dermatoloji Uzmanı Alok Via, vücutta kendi hücrelerimizden daha fazla bakteri organizması olduğunu belirtti. Ölü deri hücrelerinin çarşaflarda birikmesine izin verdiğimizde ise; bu bakterilerin gelişerek ciltte "folikülit" adı verilen bir sağlık sorununa yol açabileceğini de belirtiyor.
"ENFEKSİYONLARIN BULAŞ YUVASI..."
Tüm bu sağlık risklerinin yanı sıra, enfeksiyonlar bulaşmasının kirli çamaşırlarla da olabileceği ispatlandı. Staphylococcus aureus diğer türlere göre daha bulaşıcı olduğu için en tehlikeli bakteriler arasındadır.Aynı zamanda zatürree gibi ciddi sağlık durumlarıyla da yakından bağlantılıdır.
İnsanların karşılaştığı diğer risk ise; bakteri veya parazitlerin sindirim sistemine girdiğinde oluşan apandisit hastalığıdır. Johns Hopkins Medicine, kalın bağırsağınızı ve apandisinizi birleştiren tüp dışkı tarafından bloke edildiğinde veya sıkıştığında bunun olabileceğini açıklıyor. Apandis patlarsa "ciddi ve ölümcül enfeksiyonlara" yol açabilir.
Nevresimlerin bir bulaşma aracı haline gelmesini önlemek için uyku uzmanları, nevresimlerinizi haftada en az bir kez yıkamak için zaman ayırmanızı tavsiye ediyor.