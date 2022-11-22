Haftada bir kere nevresim yıkamak sizi ölümcül hastalıktan koruyabilir!

Nevresimlerinizi sıklıkla değiştirmiyorsanız, birçok hastalık riskiyle de karşı karşıya kalmanızın olasılığı artış gösteriyor. Zatürre, apandisit ve egzema gibi hastalıklar gibi bir dizi sağlık sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:16 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere'de bir mobilya şirketinin yaptığı araştırmaya göre; İngiltere'de yaşayan insanların üçte biri nevresimlerini yılda yalnızca bir kez yıkıyor. Tüm dünyada alışkanlıklar böyle olmasa da, nevresimlerle temas büyük bir patojen riskini de beraberinde getiriyor. Araştırmalar, yatakların bir patojen kaynağı haline gelmesi çok az zaman alması nedeniyle çarşafları nadiren yıkamanın sağlık açısından tehlike oluşturabileceğini gösteriyor. Özellikle zatürree, apandisit gibi birçok rahatsızlığa zemin hazırlayabiliyor.

"BİRÇOK ÖLÜ DERİ HÜCRESİNİN NEVRESİMLERDE BİRİKMESİ RİSK TAŞIYOR" Uyku uzmanları, vücudun her gece uyku esnasında binlerce ölü deri hücresi ile birlikte vücut yağı ve sıvılarını dışarı attığını belirtiyor. Özellikle alerji, astım, rinit ve egzema alevlenmeleriyle bağlantılı olan toz akarları da nevresimlerdeki önemli faktörler arasında yerini alıyor. Uyku uzmanları, hasta olan kişiler için çarşafların ve nevresimlerin günlük olarak değiştirilmesini uygun olduğunu, toz akarlarının bazı insanların bedenlerinde alerjik reaksiyonlar konusunda büyük riskler taşıyabileceğini belirtti.