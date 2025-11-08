Hamilelik şansını %40 azaltıyor! Çocuk hayalinizi bu hatayla ertelemeyin...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Sarı Kayalarlı, gebelikte sigara içmenin bilinen en zararlı etkisinin anne karnında bebeğin gelişme geriliğine sebep olması ve düşük doğum ağırlıklı bebekler doğması olduğunu söyledi.





"ERKEN DOĞUM RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Opr. Dr. Seher Sarı Kayalarlı, "Hamilelik döneminde sigara içmek erken doğum riskini arttırır. Gebelikte düşük tehlikesi, dış gebelik ihtimali daha yüksek olur. Erken su gelişi, plasentanın erken ayrılması (ablasyo plasenta) riski de belirgin olarak artmış olur. Gebelik sırasında açıklanamayan anormal kanamalara sebep olabilir. Ayrıca perinatal (anne karnında veya doğum sonrası yeni doğan döneminde) bebek ölümlerine sebep olabilir" şeklinde konuştu.





"ANİ BEBEK ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR"

Gebelik sırasında sigara içmenin en ciddi probleminin ani bebek ölümüne yol açması olduğunu dile getiren Dr. Kayalarlı, bunun dışında sigara içen annelerin bebeklerinin akciğerlerinin daha az geliştiğini, ileri aşamada ise astım ve akciğer sorunları yaşama risklerinin daha fazla olduğunu söyledi.



"ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OBEZİTE RİSKİNDE ARTIŞ BULUNDU"

Sigaranın bebeklerin beynini de olumsuz etkilediğini; öğrenme zorluğu, düşük zekâ, davranış bozuklukları gibi etkilere neden olabildiğinin altını çizen Dr. Sarı, "Ayrıca yakın zamanda yapılmış çalışmalarda sigara içen annelerin bebeklerinde çocukluk döneminde obezite riskinde artış bulunmuştur. Yani, gebelikte sigara içimi bebeklerde tüm yaşamı boyunca zarar verecek etkilere sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.



"PASİF İÇİCİLER ZARARLI ETKİLERE DAHA FAZLA MARUZ KALIYOR"

Sigaranın gebelik planı yaptıktan en az 3 ay önce sigaranın bırakılması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Sarı Kayalarlı, şunları söyledi:



"Araştırmalar sigaranın gebe kalmayı yüzde 40 oranında azalttığını belirlemiştir. Sigaranın erkek kısırlığına sebep olması, embriyo kalitesini düşürmesi gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Pasif içicilikte de bu zararlar kişilere etki etmektedir. Hatta pasif sigara içicilik sigara içen bir kişiden daha çok zarar vermektedir. Sigara içen kişi, sigara dumanını filtre ederek almaktayken, pasif içiciler sigaradan çıkan dumanı filtre edilmeden soludukları için zararlı etkilere daha fazla maruz kalmış olurlar. Bu yüzden, gebe kadınlar sigara içmeseler de, pasif içiciliğe maruz kaldıklarında bundan daha fazla etkilenmektedir."