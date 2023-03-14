Hamilelikte Ağda Yapılır Mı? Hamileyken Ağda Yapılır Mı, Zararlı Mı?

Hamilelikte ağda yapılır mı konusunu incelerken bilimsel kaynaklardan istifade etmeniz daha doğru olacaktır. Hamileyken ağda yapılır mı konusu incelenirken bu süreçte ağda zararlı sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Konunun ayrıntıları incelenerek hamilelik sürecinde çok daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Gebeliğin ilk haftalarında ağda yapılır mı sorusunun cevabını merak diyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hamilelikte Ağda Yapılır Mı?

Hamilelik, hormon yoğunluğunun arttığı bir süreçtir. Bu nedenle tüylenme konusunda da alıştığınız düzenin bozulduğunu göreceksiniz. Hormonların artması ile birlikte vücuttaki tüylenmelerin de normalden fazla olması dikkat çeker. Normal şartlarda tüylenmenin olmadığı meme ucu ve göbek gibi bölümlerde de tüylenme yaşanabilir.

Birçok kadın, vücudundaki istenmeyen tüyleri ağda yolu ile alır. Uzmanlar arasındaki genel görüş, ağdanın zararlı olmadığı yönündedir. Fakat hamilelik hassas bir dönem olduğu için ağda konusunda da profesyonel kişilerden destek almanız çok daha uygun olacaktır. Bunun yanında hijyen konusunda da daha dikkatli olmanız gerekir. Ağdanın tahriş etme etkisi fazla olduğundan hamilelik döneminde hassas bölgelere ağda yapılmasında daha bilinçli hareket edilmelidir. Koltuk altı, bacaklar, kollar, yoğun tahriş riskinin olmadığı bölümlerdir. Fakat genital bölgeler için jilet kullanılması daha uygundur.

Hamileyken Ağda Yapılır Mı?

Hamilelikte tüy yoğunluğu fazla olacağı için tüylerin ne şekilde alınacağı da merak edilen bir konudur. Bu süreçte esas olan risk almamak ve vücudun zarar göreceği hal ve hareketlerden uzak durmaktır. Her ne kadar lazer epilasyon gibi gelişmiş yöntemlerin hamilelikte uygulanması ile ilgili olumsuz bir tespit yok ise de hamilelikte bu riskleri almamak daha uygundur. Hamilelik döneminde istenmeyen tüylerin alınması için en uygun yöntem ağda ve jilettir.