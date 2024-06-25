Hamilelikte tek yudumunu bile ağzınıza sürmeyin! Düşük riskini tetikliyor...

"Bu nedenle, hamilelerin bol miktarda mevsim meyve ve sebzeleri tüketmeleri önemlidir. Özellikle karpuz, kavun, şeftali, kiraz gibi su içeriği yüksek meyveler tercih edilebilir. Ancak eğer doktorunuz gebelik şekeriniz olabileceğini veya olduğunu söylediyse beslenme konusunda mutlaka bir diyetisyenden destek almalısınız. Kayısı, şeftali, elma, ananas gibi glisemik indeksi daha düşük olan meyveleri tüketmeniz kan şekeri dengelenmenize yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda kan şekerini dengede tutmak ve mide rahatsızlıklarını önlemek için sık ve az miktarda yemek yenilmelidir. Günde 5-6 küçük öğün tüketmek, hem enerji seviyesini yüksek tutar hem de mideyi rahatlatır. Kafein ve şekerli içecekler, sıcak havalarda dehidrasyona ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir. Bu tür içeceklerden kaçınarak, daha sağlıklı alternatiflere yönelmek önemlidir. Suyun içerisine meyve dilimleri ve çubuk tarçın atarak da tüketebilirsiniz" diye konuştu.

HAMİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Aşırı tuz tüketimi, vücutta su tutulmasına ve ödem oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle tuz tüketimi azaltılmalı, bunun yerine taze baharatlar kullanılabilir. Özellikle yazın terle birlikte kaybedilen mineralleri dengelemek için magnezyum ve potasyum içeren besinler tercih edilmelidir. Bu besinlere kuru baklagiller, mercimek, tam buğday ekmeği, muz, bademi örnek verilebilir.