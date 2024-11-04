Hamilelikte tüketene hastalık uğramıyor! Bir porsiyonu gribe karşı kalkan görevi görüyor...

Hamile olan kadınlarda grip enfeksiyonunun daha ağır geçtiğini ifade eden Aydemir, "Gebelikte oksijen ihtiyacında artma, diyaframda yükselme, akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı fizyolojik değişikliklerden ve bağışıklığın zayıflamasından ötürü grip enfeksiyonu, gebelerde normal nüfusa göre daha ağır seyredebilmektedir. C vitamininden zengin meyve ve sebzeler tüketmelidir" dedi. Uzman isim anne adaylarının gripten korunması için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. İşte detaylar...



GRİP, GEBELERDE DAHA AĞIR GEÇER

Gribin kısaca tanımını yapan Opr. Dr. Aydemir, "Halk arasında üşütme veya nezle olarak bilinen soğuk algınlığı, gribe göre daha hafif seyreden bir üst solunum yolu hastalığıdır. Grip ise influenza olarak adlandırılan bir virüsten kaynaklanır. İnfluenza virüsü solunum yollarıyla bulaşır fakat vücuda yayılıp tüm vücudu etkileyen şikâyetlere neden olabilir. Bu yüzden grip soğuk algınlığına göre daha ağır bir hastalık sürecinin yaşanmasına neden olur. Gebelikte oksijen ihtiyacında artma, diyaframda yükselme, akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı fizyolojik değişikliklerden ve bağışıklığın zayıflamasından ötürü grip enfeksiyonu gebelerde normal popülasyona göre daha ağır seyredebilmektedir" diye konuştu.