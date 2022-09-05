Hastaların %80'inde belirti vermiyor! Basit bir sivrisinek ısırığı sanmayın...

Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen Batı Nil Virüsü, sivrsinek ısırığından insanlara bulaşıyor. Yunanistan'da can kayıplarına neden olan bu hastalık için ülkemizde de endişe giderek artıyor. Konu hakkında konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Savaş Vural, çeşitli uyarılarda ve önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:07 PAYLAŞ ABONE OL

Son günlerde yeniden gündeme gelen Batı Nil Virüsü (BNV), Yunanistan'da can kaybına sebep olurken, akıllara "Ya bu virüsü kaptıysam" sorusunu getiriyor. Sivrisinek ısırığından insanlara ve bazı hayvan türlerine geçen virüs için Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Savaş Vural uyarılarda bulundu. Hastaların yüzde 80'inde belirti vermeyen bu virüsün bazı temel önlemlerle önüne geçilebileceğini belirten Vural, özellikle BNV'nin sık görüldüğü bölgelere gideceklere de önerilerde bulundu.



"Hastanın eski sağlığına kavuşması zaman alabilir"

Sivrisinek sokması yolu ile bulaşan, yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı ile kendini belli eden Batı Nil Virüsü tüm dünyayı harekete geçirdi. Belirtileri 3 ila 10 gün arasında süren hastalıktan korunma yollarını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Savaş Vural anlattı. Henüz insanlar için virüs üzerinde etkili bir aşının olmadığını belirten Dr. Vural, "Batı Nil virüsü (BNV) infeksiyonu, insanlarda ateşle, bazen sinir sistemine ilişkin (nörolojik) belirtilerle seyredebilen ve ölümlere neden olabilen, sıklıkla infekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir infeksiyon hastalığıdır. Batı Nil Ateşinde, ani başlayan ateş ile birlikte baş ağrısı, halsizlik, göz arkasında ağrı, kas ağrıları, sindirim sistemi ile ilgili belirtiler (bulantı-kusma, karın ağrısı ve ishal) ve ciltte kızarıklıklar görülebilir. Akut belirtiler 3-10 gün sürebilir, ancak bazı hastalarda belirtiler uzayabilir ve hastanın eski sağlığına kavuşması zaman alabilir." dedi.